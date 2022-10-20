Плавание. Кубок мира 2022. Берлин: что ждать и где смотреть

С 21 по 23 октября в Берлине пройдет первый из трех этапов Кубка мира по плаванию — престижной ежегодной серии соревнований на короткой воде (длина дорожки 25 м). Несмотря на то, что сезон 2022 был чрезвычайно насыщенным (чемпионат мира, Игры Содружества и чемпионат Европы), у многих суперзвезд остались силы и мотивация на то, чтобы продолжать выступления.

У женщин одна из главных претенденток на победу в общем зачете — Шивон Хоги — в Берлине устроит безумный кролевой марафон: она заявлена на 50, 100, 200 и 400 м. Самые высокие шансы у двукратного призера Олимпийских игр на двухсотметровке: в этой дисциплине спортсменка из Гонконга является мировой рекордсменкой.

На дистанции вдвое короче ее может опередить любая из мощного австралийского трио Холли Баррат, Мег Харрис, Мэдисон Уилсон, а на 400 м отличный сезон проводит чемпионка Европы 2022 в 50-метровом бассейне Изабель Гозе из Германии. В суперспринте главная звезда — Катаржина Васик. На дистанции 50 м вольным стилем в этом сезоне у нее серебро чемпионатов мира и Европы: в обоих случаях польская спортсменка уступала только великой Саре Шестрем.

В плавании на спине в центре внимания представительницы сборной Канады. Кайли Масс с чемпионата мира в Будапеште увезла золото на 50 м и серебро на 100 м, а Ингрид Уилм в этом сезоне победила в общем зачете престижной плавательной серии Mare Nostrum. Вклиниться между пловчихами из Северной Америки способна чемпионка Европы на самой короткой дистанции Аналия Пигре.

В брассе самое интригующее противостояние также пройдет в спринте. На дистанции 50 м определят быстрейшую в берлинском бассейне действующая чемпионка мира Рута Мейлутите из Литвы и лучшая в мире в прошлом году на короткой воде в этой дисциплине Анастасия Горбенко из Израиля.

Зрелищным обещает стать и финал на 200 м баттерфляем. В одной из самых энергозатратных дисциплин выступят первая в истории Боснии и Герцеговины чемпионка Европы Лана Пудар и вице-чемпионка мира, бронзовый призер Игр Хейли Фликингер из США.

У мужчин в спринте и вольным стилем, и баттерфляем одни и те же фавориты: мировой рекордсмен на стометровке Кайл Чалмерс из Австралии, эксперт короткой воды из Венгрии Себастьян Сабо (золото чемпионата Европы 2021 на трех дистанциях) и француз Максим Груссе (призер чемпионатов мира и Европы 2022).

У спинистов состав не менее сильный: чемпион Европы на 50 м Апостолос Христу из Греции, мировой рекордсмен на стометровке Томас Чеккон из Италии и чемпион Европы на 200 м Йоанн Ндуайе-Бруар из Франции. Способен преподнести сюрприз чемпион мира среди юниоров 2022 — 17-летний Ксаверий Масюк из Польши.

В брассе чемпион мира на стометровке Николо Мартиненги из Италии и действующий чемпион мира на 50 м как в стандартном бассейне, так и в 25-метровом Ник Финк из США едва ли подпустят кого-то из конкурентов в Берлине на первую строчку на любой из трех дистанций.

На средних дистанциях вольным стилем пройдет битва континентов: призер чемпионата мира на короткой воде Данас Рапшис из Литвы, рекордсмен и чемпион Европы 2022 в 50-метровом бассейне на дистанции 400 м Лукас Мертенс из Германии, призер Олимпийских игр в Токио Киран Смит из США и победитель общего зачета Кубка мира Мэттью Сейтс из ЮАР.

У стайеров на дистанции 1500 м вольным стилем главные претенденты на победу — тренирующиеся вместе спортсмены из Германии и Украины: мировой рекордсмен, чемпион мира в 25-метровом бассейне Флориан Велльброк и чемпион Европы 2022 Михаил Романчук.

Плавание. Кубок мира 2022. Этап 1. Берлин, Германия. Расписание финалов

по московскому времени

21 октября, пятница

20:00. 50 м вольный стиль. Женщины

20:10. 400 м вольный стиль. Женщины

20:30. 50 м на спине. Женщины

20:40. 200 м брасс. Женщины

21:00. 200 м баттерфляй. Женщины

21:15. 100 м комплекс. Женщины

21:30. 50 м вольный стиль. Мужчины

21:40. 400 м вольный стиль. Мужчины

21:55. 200 м на спине. Мужчины

22:05. 100 м брасс. Мужчины

22:15. 100 м баттерфляй. Мужчины

22:25. 100 м комплекс. Мужчины

22 октября, суббота

20:00. 200 м вольный стиль. Женщины

20:10. 100 м на спине. Женщины

20:30. 100 м брасс. Женщины

20:40. 50 м баттерфляй. Женщины

21:00. 400 м комплекс. Женщины

21:30. 100 м вольный стиль. Мужчины

21:40. 1500 м вольный стиль. Мужчины

21:55. 50 м на спине. Мужчины

22:05. 50 м брасс. Мужчины

22:15. 200 м баттерфляй. Мужчины

22:25. 200 м комплекс. Мужчины

23 октября, воскресенье

20:00. 100 м вольный стиль. Женщины

20:10. 800 м вольный стиль. Женщины

20:30. 200 м на спине. Женщины

20:40. 50 м брасс. Женщины

21:00. 100 м баттерфляй. Женщины

21:15. 200 м комплекс. Женщины

21:30. 200 м вольный стиль. Мужчины

21:45. 100 м на спине. Мужчины

22:00. 200 м брасс. Мужчины

22:15. 50 м баттерфляй. Мужчины

22:25. 400 м комплекс. Мужчины

В прямом эфире Кубок мира по плаванию 2022 можно смотреть на платформе All Aquatics