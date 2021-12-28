Плавание. Итоги «Кубка Владимира Сальникова»-2021: Николаев быстрее чемпиона мира

«Кубок Владимира Сальникова» в Петербурге стал заключительным стартом сверхнасыщенного плавательного года. И если ряд лидеров российского плавания либо вообще решили не выступать, либо сократили в Петербурге число дистанций до минимума, то «голодные до побед» участники рвали и метали. Хороши были Олег Костин и, особенно, Марк Николаев, который в заочном споре с Климентом Колесниковым (тот приехал в Петербург, выступил в предварительном заплыве, но финал пропустил) показал себя во всей красе. Выиграв 50 м на спине со временем, гарантировавшим бы ему золото недавнего чемпионата мира в короткой воде-2021 в Абу-Даби.

24-летний Николаев блистал в нынешнем сезоне уже в Международной лиге плавания (ISL), но именно на «Кубке Сальникова» вышел на пик формы. В первый день соревнований он выиграл 100 м на спине с результатом 49,40. Эти секунды позволили бы ему на ЧМ-2021 обойти Колесникова в борьбе за серебро. А во второй день Николаев в финальном заплыве на 50 м на спине и вовсе выдал феноменальное ускорение, показав 22,49. С такими секундами Марк (а не Климент) выиграл бы недавний чемпионат мира. Вот только он не смог туда отобраться, пропустив чемпионат Европы в Казани из-за болезни. Сейчас же до рекорда России Колесникова ему не хватило всего две сотые секунды. Отметим, что Колесников вышел в Петербурге в финал на 50 м на спине с третьим временем, но от финала отказался. Что, в принципе, неудивительно – Климент в нынешнем сезоне стартовал буквально в режиме нон-стоп и очень сильно устал.

Вообще конкуренция в сборной России в плавании на спине в сезоне-2022 наверняка будет просто фантастической, ведь помимо Колесникова и Николаева на место в сборной России будет, само собой, претендовать двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов, а также заметно прибавивший Павел Самусенко.

Мария Каменева стала лучшей на турнире среди женщин Фото © 2015 Getty Images

Что касается Костина, то в свои 29 лет это очень опытный спортсмен, четырехкратный чемпион мира по плаванию в короткой воде. В Петербурге он проплыл 50 м баттерфляем с рекордом соревнований (22,10), опередив Андрея Минакова (22,36). Это, кстати, второй и третий результат турнира у мужчин по очкам FINA, а главный приз в виде «серебряной акулы» достался как раз Николаеву. Отметим также победу Антона Чупкова на 200 м брассом (2.03,67), результат которого стал четвертым по очкам FINA.

У женщин здорово проплыла свою единственную дистанцию (50 м на спине) на «Кубке Владимира Сальникова»-2021 Мария Каменева, показав 26,35. Этот результат стал лучшим у женщин по очкам FINA, так что именно Каменева завоевала главный приз – «серебряную акулу». Второй в сводной таблице стала прошлогодняя обладательница «серебряной акулы» Евгения Чикунова, выигравшая 200 м брассом со временем 2.19,20. Третья – Ника Годун (100 м комплекс, результат – 58,82).

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«Кубок Владимира Сальникова»-2021 по плаванию в повторе смотрите здесь