Плавание. ISL-2021. Первое поражение команды Рылова и Колесникова. Итоги матчей плей-офф 11-14 ноября

В Эйндховене (Нидерланды) с 11 по 14 ноября состоялись два первых матча плей-офф Международной лиги плавания ISL-2021. В четверг и пятницу в бассейне имени трехкратного олимпийского чемпиона Питера ван ден Хогенбанда за победу боролись чемпионы прошлых двух сезонов и главные фавориты этого года — «Кали Кондорс» (США) и «Энерджи Стандард» (Франция). Обе команды выступали не в оптимальных составах. «Кондорам» пришлось обходиться без капитана — семикратного олимпийского чемпиона Калеба Дрессела. У «Энерджи» кадровые проблемы были еще значительнее — выбыли из-за травмы колена южноафриканец Чад ле Кло, из-за болезни звезда российского брасса Евгения Чикунова, а всего французский клуб смог выставить в Эйндховене только 24 спортсмена (по 12 мужчин и женщин).

Несмотря на короткую скамейку «Энерджи» были близки к тому, чтобы избежать первого поражения в сезоне. MVP, как и на чемпионате Европы в Казани неделей ранее, стал белорус Илья Шиманович, выигравший все три дистанции брассом. Шведская суперзвезда Сара Шестрем принесла команде не намного меньше очков. На трех дистанциях финишировала первой двукратная серебряная медалистка Токио-2020 Шивон Хоги из Гонконга. Первую победу в карьере на этапах ISL одержал россиянин Андрей Жилкин на дистанции 100 м комплекс. Его титулованный соотечественник Климент Колесников финишировал первым на 50 м на спине и стометровке вольным стилем. Однако всех этих результатов оказалось недостаточно для победы над «Кондорами»: судьбу равного противостояния во многом решили два момента.

Курьезный фальстарт Евгения Рылова на втором этапе кролевой эстафеты 4 по 100 м привел к дисквалификации лидировавшего сильнейшего квартета «Энерджи» и предоставил «Кондорам» задел по очкам перед вторым днем, под занавес которого итог дуэли решили «скинс» (заплывы на выбывание на дистанции 50 м). У женщин (на спине) представляющая калифорнийцев Маайке де Ваард не только одержала победу, но и набрала 34.5 балла (почти в два раза больше, чем обе спортсменки из «Энерджи»), а у мужчин (вольным стилем) ни Колесников, ни Бен Прауд в финальную пару не попали: Джастину Рессу для победы «Кондоров» хватило второго места.

В составе занявших третье место в матче «ДиСи Трайдент» выделялось трио из России: Александр Щеголев одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем, Марк Николаев опередил на стометровке на спине мирового рекордсмена Коулмэна Стюарта, а Мария Темникова на 200 м брассом уступила только MVP «Кондоров» Лилли Кинг.

В матче 13-14 ноября козырем неожиданных победителей «ЭлЭй Каррент» стала потрясающая форма выступавшего впервые после Олимпиады в Токио Райана Мерфи. Американский спинист уверенно победил на стометровке, показал лучший результат сезона в мире на 200 м (1:48.43) и опередил блиставшего на групповом этапе ISL бразильца Гильерме Гидо из «Лондон Роар» на полтиннике. В итоге, Мерфи принес команде 58 очков и стал MVP матча. Решающие баллы «ЭлЭй Каррент», при этом, принесла чемпионка Европы на 200 м комплексом Анастасия Горбенко из Израиля, сенсационно победившая в «скинс» брассом.

«Центурионы» из Рима заняли в матче последнее место, однако у болельщиков из России есть поводы для гордости: Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 м комплекс, Владислав Гринев на кролевой стометровке уступил только мировому рекордсмену из Австралии Кайлу Чалмерсу («Лондон Роар»), а на дистанции вдвое длиннее — чемпиону Европы Люку Кроону из Нидерландов, Мария Каменева была быстрейшей на стометровке комплексом.