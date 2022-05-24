Плавание. Хоссу, Маноду, Джейкоби и Милак выступят на втором этапе Mare Nostrum-2022: что ждать, где смотреть 

Второй этап престижной международной серии соревнований по плаванию Mare Nostrum пройдет в Барселоне 25-26 мая. По сравнению с заплывами в Монако (21-22 мая) состав участников здесь более яркий: на этот раз в бассейне выступят все звезды сборных Венгрии, Японии, Италии и Канады.

В спринтах на дистанции 50 м у мужчин бразильской тройке чемпионов первого этапа будет затруднительно повторить свое достижение. В брассе Жоао Гомесу помимо призера Олимпийских игр Арно Камминги из Нидерландов и универсала из США Майкла Эндрю будет противостоять бронзовый призер Токио-2020 Николо Мартиненги из Италии. На кролевом полтиннике Бруно Фратусу еще сложнее, ведь в Барселоне стартуют чемпион мира на короткой воде и обладатель рекорда бассейна Бен Прауд (Великобритания) и чемпион Лондона-2012 Флоран Маноду (Франция). Последние двое также попытаются сместить с трона 42-летнего короля короткого баттерфляя Николаса Сантоса.

У женщин баланс сил на коротких дистанциях изменится в трех стилях. Обладательница рекордов бассейна вольным и баттерфляем Сара Шестрем этап в Барселоне пропускает, так что два ее титула на 50 м теперь вакантны. Главной претенденткой на победный дубль в отсутствие шведской суперзвезды станет чемпионка Рио-2016 на кролевой стометровке Пенни Олексяк из Канады. В плавании на спине конкуренции добавит участие ее соотечественницы – обладательницы двух медалей Токио-2020 Кайли Масс. В брассе 18-летние звезды нового поколения Лидия Джейкоби (США) и Лара Ван Никерк (ЮАР) продолжат выяснять, кто из них быстрее. С учетом их формы под угрозой рекорды бассейна на 50 и 100 м, установленные Рутой Мейлутите в далеком 2013-м.

На средних и длинных дистанциях лидера серии (четыре победы на 200 и 400 м комплекс и вольным стилем) – 18-летнего Мэттью Сейтса из ЮАР – постараются сдержать признанные звезды. В кроле главным его соперником станет олимпийский чемпион на двухсотметровке Томас Дин (Великобритания), а в комплексе призер двух чемпионатов мира Давид Веррасто из Венгрии.

Соотечественник последнего – Криштоф Милак (обладатель золота Токио-2020) – пополнит звездную компанию в баттерфляе на 100 и 200 м. Теперь дважды победившему в Монако Ноэ Понти из Швейцарии предстоит соперничать с двумя олимпийскими чемпионами разных лет – помимо венгра плывет и Чад ле Кло из ЮАР.

В плавании на спине на 100 и 200 м выступят три призера Игр разных лет: удерживающий рекорд бассейна с 2011 года японец Риосуке Ирие, а также Люк Гринбанк (Великобритания) и Томас Чеккон (Италия).

У женщин в комплексном плавании состоится дуэль поколений: трехкратная олимпийская чемпионка из Венгрии 33-летняя Катинка Хоссу против показавшей в марте быстрейшее время на 400 м за пять лет (4:29.12) 15-летней Саммер Макинтош из Канады.

Плавание. Mare Nostrum-2022. Расписание

по московскому времени

Этап 2. Барселона

25 мая, среда

18:00. Мужчины. 800 м вольным стилем

18:11. Женщины. 50 м на спине

18:13. Мужчины. 50 м брасс

18:16. Женщины. 50 м баттерфляй

18:18. Мужчины. 400 м комплекс

18:25. Женщины. 100 м вольным стилем

18:28. Мужчины. 100 м на спине

18:31. Женщины. 100 м брасс

18:58. Мужчины. 50 м вольным стилем

19:01. Женщины. 200 м на спине

19:05. Мужчины. 200 м брасс

19:10. Женщины. 200 м баттерфляй

19:14. Мужчины. 100 м баттерфляй

19:17. Женщины. 200 м комплекс

19:22. Мужчины. 200 м вольным стилем

19:26. Женщины. 400 м вольным стилем

26 мая, четверг

18:00. Женщины. 800 м вольным стилем

18:11. Мужчины. 50 м на спине

18:13. Женщины. 50 м брасс

18:16. Мужчины. 50 м баттерфляй

18:30. Женщины. 400 м комплекс

18:37. Мужчины. 100 м вольным стилем

18:40. Женщины. 100 м на спине

18:43. Мужчины. 100 м брасс

18:58. Женщины. 50 м вольным стилем

19:01. Мужчины. 200 м на спине

19:05. Женщины. 200 м брасс

19:10. Мужчины. 200 м баттерфляй

19:26. Женщины. 100 м баттерфляй

19:29. Мужчины. 200 м комплекс

19:34. Женщины. 200 м вольным стилем

19:38. Мужчины. 400 м вольным стилем

Подробное расписание всех этапов Mare Nostrum-2022 доступно здесь

Полные стартовые листы

Все результаты Mare Nostrum-2022 доступны здесь

Смотреть онлайн Mare Nostrum-2022 можно на официальном сайте серии

Расписание всех важных событий в мире плавания в сезоне-2022