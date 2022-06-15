Плавание. Главные фавориты у женщин | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште с 18 по 25 июня 2022 года большая часть медалей традиционно будет разыгрываться в плавании. Olympics представляет свою версию топ-5 главных претенденток на призовые места ЧМ-2022 в этом виде у женщин.

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Катинка Хоссу

Трехкратная чемпионка Рио-2016 из Венгрии на чемпионатах мира одержала девять личных побед и является сильнейшей в комплексном плавании в истории. В Кванджу-2019 три года назад «Железная леди» сделала победный дубль на дистанциях 200 и 400 м. И, несмотря на то, что с каждым следующим сезоном результаты Хоссу шли на спад, в Будапеште 33-летнюю легенду все еще стоит назвать в числе главных претенденток на победу. В ее пользу говорят колоссальный опыт и умение выходить на пик формы. Кроме того, поддержка болельщиков на домашней «Дунай Арене» (в том числе тренирующихся в клубе спортсменки Team Iron) может стать дополнительным фактором, который поможет Катинке довести число золотых медалей чемпионатов, как минимум, до десяти.

Завершить карьеру красиво Хоссу может помешать невероятный уровень конкуренции в женском комплексном плавании. На дистанции 200 м лучшее время в сезоне принадлежит Алекс Уолш из США, а 18-летняя Анастасия Горбенко из Израиля побеждала венгерскую звезду на этапе серии Mare Nostrum-2022. Еще быстрее наверняка будет финал дистанции на 400 м: отличную готовность демонстрируют двукратная олимпийская чемпионка-2020 Охаси Юи из Японии, обладательница золота Лондона-2012 Е Шивэнь из Китая, а также две юниорки, которые младше Катинки на 17 лет: Кэти Граймс (победила на национальном отборе в США) и восходящая звезда из Канады, о которой стоит рассказать отдельно.

Саммер Макинтош

Третий в истории результат на дистанции 400 м комплекс — 4:29.12 (никто и никогда не плыл в этой дисциплине быстрее на неолимпийских турнирах), новый юниорский мировой рекорд на двухсотметровке баттерфляем — 2:05.81 и статус главной конкурентки великих Кэти Ледеки и Катинки Хоссу на их территории. Таково краткое резюме первых пяти с половиной соревновательных месяцев сезона-2022 для 15-летней спортсменки из Торонто.

Финишировавшая на Олимпийских играх в Токио четвертой на дистанции 400 м вольным стилем Макинтош (победила тогда нынешняя мировая рекордсменка Ариарне Титмус) в Будапешт приезжает с чрезвычайно амбициозными целями. Потенциально Саммер способна увезти три медали в индивидуальных соревнованиях: на дистанциях 400 м комплекс, 200 м баттерфляй и 400 м вольным стилем. Победа на любой из трех дистанций выведет канадку на плавательный Олимп: в соперницах будут Хоссу, Чжан Юйфэй и Ледеки. Даже если личного золота у Макинтош не будет, она может взять его в эстафете: у Страны кленового листа подбирается очень конкурентоспособный состав в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Сара Шестрем

К 28 годам спортсменка из шведского Салема собрала впечатляющую коллекцию наград на коротких дистанциях, позволяющую назвать ее сильнейшим спринтером в истории женского плавания. Примечательно, что лучший до этого момента турнир в карьере Шестрем провела как раз в Будапеште. В 2017 году на чемпионате мира она установила два рекорда планеты и два рекорда турнира, а также одержала три победы.

В 2022-м шансы Шестрем переписать историю вновь чрезвычайно высоки: до отметки в 20 медалей, ранее покорявшейся только спортсменкам из США, ей остались три награды, а до рекордных пяти побед Хоссу в одной дисциплине — одно золото на стометровке баттерфляем. Шведская спортсменка не стала распыляться и заявилась только для участия на четырех дистанциях: 50 и 100 м вольным стилем и баттерфляем. В каждой из этих дисциплин Шестрем является действующей обладательницей рекордов мира.

Лилли Кинг

Одна из пятерки капитанов сборной США в Будапеште-2022 за два предыдущих чемпионата мира выиграла восемь медалей, семь из которых — золотые. Из личных видов Кинг первенствовала только на 50 и 100 м брассом, однако в последние два сезона сместила акцент в подготовке и на Играх в Токио-2020 финишировала второй и на двухсотметровке. Такие факторы, как отсутствие на третьем в карьере 25-летней американки чемпионате главных соперниц — олимпийских чемпионок Татьяны Скунмейкер и Лидии Джейкоби, а также сильнейший состав сборной США в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 м, повышают вероятность того, что она пополнит клуб тех спортсменок, которым удалось выиграть пять золотых медалей в рамках одного турнира.

Кэти Ледеки

Таблица рекордов всех времен как среди женщин, так и среди мужчин — единственная мотивация 25-летней американки оставаться в спорте. За четыре чемпионата мира Ледеки выиграла 18 медалей, 15 из которых высшей пробы. В Будапеште Кэти примет участие в заплывах на пяти дистанциях (на трех индивидуальных и в двух эстафетах). Причем на каждой из них шансы на победу чрезвычайно высоки. Четыре золота позволят спортсменке обойти в историческом рейтинге чемпионатов великого соотечественника Райана Лохте — впереди будет только недосягаемый (в пределах двух турниров так уж точно) Майкл Фелпс.

Последние два полноценных сезона (2019 и 2021 годов) складывались для Ледеки не лучшим образом (по ее меркам, конечно): одно золото на чемпионате мира в Кванджу и две индивидуальные победы на Играх в Токио. После этого Кэти приняла решение сменить тренера — с прошлого ноября с ней работает Энтони Нести. Последний удивил публику заявлением о том, что наконец-то поставил королеве вольного стиля правильную технику гребка. Возможно, это обстоятельство станет решающим для спортсменки в Будапеште, а возможно им станет тот факт, что на турнир не приедет регулярно побеждавшая Ледеки в последнее время австралийка Титмус.

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