Плавание. Главные фавориты у мужчин | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште с 18 по 25 июня 2022 года выступят очень многие звездные пловцы. Olympics представляет свою версию топ-5 главных фаворитов ЧМ-2022 в мужском плавании.

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Калеб Дрессел

Семикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне – этого 25-летнего американского пловца не зря сравнивают с его знаменитым соотечественником Майклом Фелпсом. Дрессел благодаря своей многофункциональности (он одинаково хорош как в вольном стиле, так и баттерфляе), а также выступлениях за сборную США в разнообразных эстафетах практически гарантированно заметно пополнит свою золотую копилку в столице Венгрии. На четырех своих коронных дистанциях Дрессел только на 50 м баттерфляем не владеет лучшим результатом в сезоне, на 50 и 100 м вольным стилем, а также на 100 м баттерфляем Калеб выглядит явным фаворитом. К тому же он способен привести сборную США к победам в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комбинированной 4х100 м, а также двух смешанных эстафетах. Если Дрессел решит участвовать в соревнованиях по полной программе, у него есть шанс выиграть даже восемь золотых медалей!

Грегорио Пальтриньери

27-летний итальянец успешно совмещает плавание в бассейне и на открытой воде, что подтвердил на двух главных стартах прошлого сезона – Олимпийских играх в Токио (серебро и бронза) и на чемпионате Европы (три золота и два серебра). Кстати, ЧЕ-2021 проходил как раз в Будапеште, поэтому Пальтриньери будет бороться за победы в знакомой обстановке. Есть, кстати, в активе Грегорио и олимпийское золото – в Рио-де-Жанейро в 2016 году он первенствовал на дистанции 1500 метров. Конечно, выступления на марафонских дистанциях немного уменьшили резкость итальянца, необходимую для финишных ускорений в бассейне. Однако благодаря своему опыту и мастерству, но он способен добавить к своим трем золотым наградам (две на 1500 м и одну на 800 м) прошлых ЧМ прибавить еще, как минимум, одну.

Зак Стабблети-Кук настроен в Будапеште вновь побить мировой рекорд Фото © 2022 Getty Images

Лукас Мартенс

На 400 м вольным стилем в последние годы наметилась стагнация в результатах. Мировой рекорд немца Пауля Бидермана (3.40,07) установлен в 2009 году, а в последние годы пловцы не выплывали даже из 3.42. Но все изменилось минувшей весной, когда 20-летний соотечественник Бидерманна показал 3.41,60 – седьмое время в истории и лучшее с 2017 года. Мартенс также владеет лучшими результатами сезона на 800 и 1500 м вольным стилем. Конечно, золотой хет-трик в Будапеште в исполнении молодого парня, который только в 2022 году вышел на топ-уровень, отнюдь не гарантирован, но кто знает… Кстати, тренируется он в одной группе с Флорианом Велльброком – двукратным чемпионом мира-2019 и победителем Игр в Токио на дистанции 10 км на открытой воде.

Зак Стабблети-Кук

Примечательно, что у Стабблети-Кука также, как и у Мартенса, пока нет ни одной медали чемпионатов мира. Зато есть олимпийское золото Токио на 200 м брассом и мировой рекорд на этой дистанции (2.05,95), установленный на национальном чемпионате Австралии 19 мая 2022 года. Сейчас Зак находится в самом расцвете сил, ему 23 года. Шанс на новый мировой рекорд в Будапеште достаточно высок. Тем более, Стабблети-Кук не разбрасывается – он сконцентрирован на своей коронной дистанции.

Николас Сантос

Не восхищаться этим пловцом просто невозможно. Сантос родился 14 февраля 1980 года, ему уже исполнилось 42 года, но бразилец продолжает раздвигать границы возможного в плавании. В 2019-м на чемпионате мира на дистанции 50 м баттерфляем он стал бронзовым призером, выиграв самую «возрастную» медаль ЧМ в плавании. Однако и не подумал останавливаться. Тем более, всех своих основных успехов он добился после 30. Причем в его карьере нет золота чемпионата мира в 50-метровом бассейне. Почему бы не завоевать его сейчас? Ведь именно Сантосу принадлежит лучшее время сезона из всех участников ЧМ-2022 на 50 м баттерфляем.