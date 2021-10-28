Плавание. Ефимова проигрывает на любимой дистанции, Колесников в призах в комплексе. Итоги первого дня Кубка мира в Казани

Первый день финального этапа Кубка мира по плаванию, проходящего в Казани, получился очень богатым на события. Единственное золото сборной России принес чемпион Европы среди юниоров Алексей Ткачев. На любимой дистанции двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Ткачев обогнал и призера чемпионатов Европы Якова Тумаркина из Израиля, и соотечественника — призера чемпионата мира Григория Тарасевича.

В очередном раунде дуэли двух сильнейших спринтеров мира в коротком бассейне (25 метров) олимпийский чемпион из Австралии Кайл Чалмерс взял реванш за поражение на дистанции 50 м вольным стилем в рамках предыдущего этапа в Дохе у россиянина Владимира Морозова. Победитель общего зачета соревнований 2019 года в Казани преодолел два бассейна быстрее, чем в столице Катара неделей ранее: 20.81 и 20.89 с соответственно. Однако, лучшего результата в сезоне Морозову для победы не хватило: Чалмерс проплыл кролевой полтинник за фантастические 20.68 — это новый рекорд Австралии и Океании.

Другой титулованный российский пловец — двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников напомнил о том, что хорош и в комплексе. На дистанции 100 м (а Колесников становился в этом виде чемпионом мира в 2018 году) Климент на финише проиграл касание находящемуся в блестящей форме японцу Дайя Сэто. При этом, россиянин обогнал главную восходящую звезду мира плавания — Мэттью Сейтса из ЮАР. Последний, тем не менее, не покинул казанский бассейн без победы: на дистанции 400 м вольным стилем Сейтсу равных не было. Третьим финишировал Даниил Шаталов. На аналогичной дистанции у женщин отличилась 18-летняя Александра Быкова: впереди нее только две титулованные австралийки. Победила олимпийская медалистка в эстафете Леа Нил.

На дистанции 100 м комплексом у женщин первенствовала 32-летняя швейцарка российского происхождения Мария Уголькова (только она и финишировавшая второй шведка Мишель Коулман разменяли одну минуту), третье место с результатом 1:00.08 у 17-летней Анастасии Сорокиной (этой осенью она дважды плыла 1:00.98 в рамках соревнований группового этапа Международной лиги плавания ISL). Та же Уголькова финишировала только третьей на дистанции 200 м баттерфляем: второе место у 16-летней россиянки Анастасии Марковой.

Олимпийские призеры в плавании брассом Юлия Ефимова и Антон Чупков в Казани попали в тройку сильнейших уже в первый день. При этом, Чупков результатом может быть доволен: выше него в протоколе на дистанции 100 м только непобедимый этой осенью в коротком бассейне Арно Камминга из Нидерландов и его главный оппонент — немец Фабиан Швингеншлегль. А Ефимову на любимой двухсотметровке не выручил даже фирменный финиш: быстрее была соотечественница Виталина Симонова. Дополнила русскую тройку Мария Темникова.

Кубок мира по плаванию-2021. Этап в Казани. Расписание трансляций

Начало соревнований — по московскому времени

29 октября, пятница

Предварительные заплывы. Начало в 10.00 (Youtube-канал FINA)

Финалы. Начало в 18:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

30 октября, суббота

Предварительные заплывы. Начало в 10.00 (Youtube-канал FINA)

Финалы. Начало в 18:00. («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

Полный состав участников этапа Кубка мира в Казани на каждой дистанции смотрите здесь

Полное расписание этапа смотрите здесь

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