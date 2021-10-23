Плавание. Ефимова и Морозов побеждают, Чупков в призах:  итоги этапа Кубка мира в Дохе

В столице Катара Дохе в эту субботу (23 октября) завершился предпоследний этап Кубка мира по плаванию — престижной серии турниров, позволяющей спортсменам квалифицироваться для участия в чемпионате мира в 25-метровых бассейнах, который состоится в Абу-Даби 16-21 декабря. Начиная со следующей недели мировая элита плавания на короткой воде на две недели переместится в Россию. В Казани последовательно пройдут финальный этап Кубка мира (28-30 октября), а затем и чемпионат Европы (2-7 ноября).

Примечательно, что на последнем турнире не выступят одни из главных звезд российского плавания — специализирующиеся в брассе Юлия Ефимова (три олимпийские медали) и Антон Чупков (действующий мировой рекордсмен на дистанции 200 метров и призер Игр в Рио-2016 в этом виде). И Ефимова, и Чупков ярко проявили себя на этапе Кубка мира в Дохе: не имевшие соревновательной практики после Токио-2020 звезды триумфально вернулись на пьедестал.

При этом, несмотря на победный хет-трик Юлии (50, 100 и 200 м брассом), два третьих места Антона смотрятся куда весомее. Дело в том, что уровень соперников, а соответственно и скорости у мужчин были гораздо выше. Единственную относительно звездную конкурентку — финалистку токийской двухсотметровки Фанни Леклюз из Бельгии на непрофильной для обеих спортсменок дистанции 50 метров Ефимова опередила почти на четыре десятых секунды.

Антон Чупков (Россия) и Фабиан Швингеншлегль (Германия) после финиша дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира в Дохе. Чупков обогнал Швингеншлегля в борьбе за третье место. Фото © 2021 Getty Images

Оба призовых места Чупкова, напротив, были добыты в борьбе с находящимися в пиковой форме пловцами. На не самой любимой дистанции 100 метров в коротком бассейне Антон уступил только попадавшему в этом виде в призы на предыдущих двух этапах Кубка мира Фабиану Швингеншлеглю из Германии (в Дохе он финишировал вторым) и проводящему лучший сезон в карьере двукратному призеру Токио-2020 Арно Камминге из Нидерландов.

На коронной для россиянина двухсотметровке ему удалось оставить немца без тройки сильнейших, а управу на Каммингу нашел звездный японец Дайя Сэто, блестяще выступавший на групповом этапе Международной лиги плавания ISL.

Настоящим украшением этапа в Дохе стала дуэль двух суперспринтеров — Владимира Морозова и Кайла Чалмерса. Сначала россиянин взял реванш у считавшегося безоговорочным фаворитом австралийца за два поражения подряд на дистанции 50 метров вольным стилем. При этом Морозов показал лучшее время в сезоне — 20.89 секунды и опередил Чалмерса на 13 сотых. На кролевой стометровке Кайл ответил, да как — 45.03! Рекорд Австралии и Океании, а также третий результат в истории на этой дистанции (девять сотых от мирового рекорда француза Амори Лево и восемь от лучшего в карьере времени Морозова). Поймавший кураж Чалмерс был близок к победе и на дистанции 50 метров баттерфляем: новоиспеченный рекордсмен США Том Шилдс опередил представителя Зеленого континента всего на две сотых.

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