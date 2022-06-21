Плавание. Дрессел снялся, Милак восхитил, Финк ускорился - итоги четвертого дня | чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в четвертый день плавательной программы 21 июня 2022 года определились победители в пяти дисциплинах. Olympics подводит итоги соревновательного дня в плавании.

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Пожалуй, одна из важнейших новостей четвертого дня ЧМ пришла еще до старта плавательных финалов. 15-кратный чемпион мира Калеб Дрессел снялся с полуфиналов на 100 м вольным стилем и с финала смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м «по медицинским показаниям». Таким образом, главная звезда современного мирового плавания рискует покинуть Будапешт разочарованным, пусть два золота у него уже есть. С другой стороны, пока планируется, что в оставшихся видах программы Дрессел все же выступит.

Между тем, 17-летний румын Давид Попович продолжает впечатлять – после титула на 200 м вольным стилем он вышел в финал на 100 м вольным стилем с лучшим временем, а также рекордом мира среди юниоров – 47,13. Причем создалось впечатление, что Попович плыл с большим запасом. Так что рекорд мира Сезара Сьело (46,91) в финале может и не устоять.

Сама вечерняя программа началась с интригующего финала на 800 м вольным стилем у мужчин. На Олимпиаде в Токио год назад квартет фаворитов разделило меньше секунды, а чемпионом стал американец Роберт (Бобби) Финк. В Будапеште вновь за титул боролась великолепная четверка – Финк, Михаил Романчук, Флориан Велльброк и чемпион мира-2019 Грегорио Палтриньери. Тактика также была в целом понятна – Романчук, показавший лучшее время в предварительных заплывах, и Палтриньери должны были попытаться создать отрыв перед заключительной сотней метров, в то время как Велльброк и, особенно, Финк рассчитывали на своей фирменный финишный спурт.

В какой-то момент показалось, что Романчуку побег удастся – на середине дистанции его отрыв составлял в районе полутора секунд, на финальную стометровку он отправился с преимуществом в секунду с лишним на преследователями. Однако, в итоге, Михаил, как и в Токио, ограничился бронзой. Велльброк стал вторым, а золото досталось 22-летнему двукратному триумфатору Игр в Токио Финку. Примечательно, что Бобби перед последним «полтинником» был только четвертым, но проплыл его быстрее 26 секунд и стал чемпионом мира с рекордом Америки – 7.39,36.

На 200 м вольным стилем первенствовала Ян Цзюньсюань. 20-летняя китаянка на Играх в Токио стала на этой дистанции только четвертой, ограничившись олимпийской победой только в эстафете 4х200 вольным стилем. Да и вообще прежде у нее не было личных наград Олимпиад и чемпионатов мира. На сей раз Ян завоевала золото, однако с не самым высоким результатом – 1.54,92. В Токио с такими секундами она осталась бы без медали. Второй в Будапеште финишировала Молли О’Каллахан, бронзу завоевала Тан Мухань.

На 200 м баттерфляем все в Будапеште ждали мирового рекорда от любимца Венгрии Криштофа Милака. И 22-летний пловец не подвел публику – побил собственный мировой рекорд, проплыв за 1.50,34. Подробности этой великолепной победы читайте здесь. Серебряного призера Леона Маршана он опередил на три с лишним секунды, третьим стал Томору Хонда.

На 50 м брассом у мужчин Ник Финк взял реванш за поражение на дистанции вдвое длиннее у Николо Мартиненги. 28-летний американец был на 100 м брассом третьим, а в финале полтинника показал в финале время 26,45 и завоевал золото, Мартиненги уступил ему три сотые, бронзу выиграл Майкл Эндрю. В заключительном заплыве дня - смешанной комбинированной эстафете 4х100 м американцы доминировали и без Дрессела - Ник Финк (второе золото дня), Хантер Армстронг, Торри Хаск и Клэр Курзан на две с половиной секунды опередили Австралию. Третье место заняла сбррная Нидерландов.

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