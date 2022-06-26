Плавание. Болезнь Дрессела, восхождение Поповича и Маршана и итальянский прорыв — итоги у мужчин | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в мужском плавании не обошлось без мировых рекордов, сенсационных чемпионов и обиднейших неудач. Калеб Дрессел, которого прочили в главные звезды плавательного турнира, успел выиграть только два золота, после чего снялся с соревнований из-за болезни. Зато юные таланты уже заявили о себе в качестве фаворитов Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Дрессел на двух предыдущих чемпионатах мира выиграл 13 золотых наград. 25-летний Калеб вполне мог рассчитывать на шесть – семь побед и в Будапеште, однако ему крупно не повезло. Дрессел успел проплыть только в двух финалах, взяв золото на 50 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м вольным стилем, но после утренних заплывов третьего плавательного дня американец снялся сперва с вечерней программы, а затем и со всего ЧМ по болезни. Таким образом, успев довести персональных счет до 15 золотых медалей чемпионатов мира.

Кстати, в плавании на сей раз было установлено всего три мировых рекорда и ко всем им были причастны мужчины. Венгр Криштоф Милак побил собственное достижение на 200 м баттерфляем (1.50,34), итальянец Томас Чеккон – превзошел рекорд Райана Мерфи на 100 м на спине, проплыв за 51,60, а Кайл Чалмерс и Джек Картрайт вместе с Молли О’Каллаган и Мэдисон Уилсон первенствовали в составе сборной Австралии с мировым рекордом (3.19,38) в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Великолепный итальянский квартет чемпионов мира в комбинированной эстафете Фото © 2022 Getty Images

В личных видах золотыми дублями отметились Милак (100 м и 200 м баттерфляем), 17-летний вундеркинд из Румынии Давид Попович (100 м и 200 м вольным стилем), а также француз Леон Маршан (200 м и 400 м комплексным плаванием). В эстафетах 4х100 м и 4х200 м (гордость нации) вольным стилем американцы выиграли с солидным преимуществом, однако сделать эстафетный хет-трик им не удалось. Возможно, сказалось отсутствие Дрессела, но в комбинированной эстафете 4х100 сборная США уступила великолепному итальянскому квартету (Томас Чеккон, Николо Мартиненги, Федерико Бурдиссо и Алессандро Миресси). Причем Чеккон и Мартиненги выиграли в Будапеште дистанции 100 м на спине и 100 м и 100 м брассом соответственно.

Нельзя не отметить и «возрастной» рекорд Николаса Сантоса – 42-летний бразилец завоевал серебро на 50 м баттерфляем, уступив только Дресселу. Сантос побил собственное достижение, став самым «пожилым» призером чемпионатов мира в плавании. Кстати, он старше Поповича без нескольких месяцев на четверть века! Отметим, кстати, и бронзу француза Максима Груссе на 50 м вольным стилем, который пробился в финал только после переплыва с бразильцем Бруно Фратусом.

По количеству золотых медалей (семь) всех у мужчин превзошла сборная США, за ней следует сборная Италии с четырьмя победами. Среди которых также можно выделить триумф на 1500 м вольным стилем Грегорио Палтриньери, выигравший потрясающим сольным отрывом с рекордом Европы.