Фоторепортаж. Последние штрихи: Пекин преобразился к приезду олимпийцев

Несмотря на строгие антиковидные меры город визуально проникся атмосферой олимпийского праздника. Ниже – подборка фото с места событий.

В каждом принимающем Олимпиаду городе расставлены часы, которые отсчитывают дни, часы и даже секунды до церемонии открытия. Пекин – не исключение.

Часы-отсчет до начала Олимпиады Фото © IOC

Ночная подсветка Олимпийской башни Пекина. С башни, которая является третьим по высоте сооружением в Пекине, открывается захватывающий вид на Олимпийскую деревню и Запретный город.

Олимпийская башня в Пекине Фото © 2022 Getty Images

Дорога в центре города и вывеска-постер предстоящей Олимпиады.

Шоссе в центре города Фото © IOC

Эмблема Олимпийских и Паралимпийских игр в центре Пекина. В основу логотипа, созданного художницей Линь Цуньчжэнь, лег китайский иероглиф «зима» (冬).

Эмблемы Пекина-2022 Фото © IOC

Олимпийская символика в сердце китайской столицы – площади Тяньаньмень.

Площадь Тяньаньмень Фото © IOC

Ночной вид на «Птичье гнездо» – стадион, который принимал церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года. На предстоящей Олимпиаде Национальный стадион не будет принимать спортивные соревнования, зато здесь снова пройдут церемонии открытия и закрытия.

Стадион «Птичье гнездо» Фото © 2022 Getty Images

Центр для соревнований по биг-эйру в парке Шоуган.

парк Шоуган Фото © 2019 Getty Images

Сверхскоростной поезд Чонгли, соединяющий два кластера: горный (Яньцин) и кластер Пекина. Чонгли считается одним из наиболее инновационных поездов в Кита и может развивать скорость до 350 км/ч.

Поезд Чонгли Фото © 2022 Getty Images

Автобусы транспортной службы Пекина-2022.

Олимпийская транспортная служба Фото © IOC

Эскалатор в одном из зданий Олимпийской деревни.

Олимпийская деревня Фото © © 2021 / Comité International Olympique (CIO) / WONG, Emmanuel (photographe COJO Beijing 22)

Комната в Олимпийской деревне. Олимпийская деревня откроет свои двери для спортсменов 27 января.

Комната в Олимпийской деревне Фото © © 2021 / Comité International Olympique (CIO) / WONG, Emmanuel (photographe COJO Beijing 22)

Медиацентр, откуда Олимпиаду будут освещать журналисты, украшенный талисманом Олимпиады – Бинь Дунь Дунем. На китайском слово «бин» означает лед, а вместе с ним – чистоту и силу.