Фоторепортаж. Последние штрихи: Пекин преобразился к приезду олимпийцев
Уже через 10 дней здесь будет вершиться история, биться рекорды и осуществляться мечты. Пока спортсмены по всему миру пакуют чемоданы и считают дни до самого важного старта в спортивной карьере, столица Китайской Народной Республики добавляет последние штрихи к приему иностранных гостей
Несмотря на строгие антиковидные меры город визуально проникся атмосферой олимпийского праздника. Ниже – подборка фото с места событий.
В каждом принимающем Олимпиаду городе расставлены часы, которые отсчитывают дни, часы и даже секунды до церемонии открытия. Пекин – не исключение.
Ночная подсветка Олимпийской башни Пекина. С башни, которая является третьим по высоте сооружением в Пекине, открывается захватывающий вид на Олимпийскую деревню и Запретный город.
Дорога в центре города и вывеска-постер предстоящей Олимпиады.
Эмблема Олимпийских и Паралимпийских игр в центре Пекина. В основу логотипа, созданного художницей Линь Цуньчжэнь, лег китайский иероглиф «зима» (冬).
Олимпийская символика в сердце китайской столицы – площади Тяньаньмень.
Ночной вид на «Птичье гнездо» – стадион, который принимал церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года. На предстоящей Олимпиаде Национальный стадион не будет принимать спортивные соревнования, зато здесь снова пройдут церемонии открытия и закрытия.
Центр для соревнований по биг-эйру в парке Шоуган.
Сверхскоростной поезд Чонгли, соединяющий два кластера: горный (Яньцин) и кластер Пекина. Чонгли считается одним из наиболее инновационных поездов в Кита и может развивать скорость до 350 км/ч.
Автобусы транспортной службы Пекина-2022.
Эскалатор в одном из зданий Олимпийской деревни.
Комната в Олимпийской деревне. Олимпийская деревня откроет свои двери для спортсменов 27 января.
Медиацентр, откуда Олимпиаду будут освещать журналисты, украшенный талисманом Олимпиады – Бинь Дунь Дунем. На китайском слово «бин» означает лед, а вместе с ним – чистоту и силу.