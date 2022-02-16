Пекин-2022 | Юлия Ступак: «Бронза — хороший результат после нескольких лет с четвертым местом»

Лыжница сборной ROC — о бронзовых медалях в командном спринте

Автор: Елена Михеева
Лыжные гонки
Юлия СТУПАК
Фото © 2022 Getty Images

Женская сборная ROC по лыжным гонкам (Юлия Ступак и Наталья Непряева) заняла третье место в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. После завершения гонки Юлия Ступак признала, что выходила бороться за золото, но все-таки порадовалась бронзе.

— Как сложилась для вас эта гонка?

— Сегодня была хорошая гонка для нашей команды. Было понятно, что мы завоюем медаль, но было бы лучше, если бы она оказалась золотой. По итогам у нас только бронза, что тоже неплохо.

— Что скажете о финишном отрезке гонки?

— Финиш был хорошим, не таким уж драматичным. В то же время это была очень тяжелая гонка для нас. Но после нескольких лет с четвертым местом можно сказать, что это хороший результат, потому что теперь у нас есть медаль.

— Насколько хороши сейчас ваши физические кондиции?

— Они были не так хороши, но всего было достаточно, для того чтобы выиграть бронзовые медали. Мы хотели победить, но есть другие хорошие лыжницы, боровшиеся против нас.

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