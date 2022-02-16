Пекин-2022 | Вячеслав Войнов: «Стараемся держать себя в руках и идем вперед»

Сборная ROC обыграла команду Дании в четвертьфинале мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После матча Вячеслав Войнов отметил, что защитники должны забрасывать больше шайб.

— Очередной очень тяжелый матч. Много создали, не забили. Много дали сопернику создать — наш вратарь выручил.

— Опишите момент, когда заблокировали бросок по пустым воротам?

— Все это произошло за доли секунды. Видел, что произошла небольшая ошибка и попытался занять место в воротах.

— У сборной ROC два защитника забросили шайбы в этом матче. Была задача побольше бросать, нагружать вратаря противника?

— У Нестерова гол был при игре «пять на пять», у меня — в большинстве. Мы должны гораздо больше таких шайб забрасывать. К сожалению, пока не все получается.

— Была установка бросать верхом, учитывая, что вратарь невысокий?

— Разбирали вратаря. Говорили, что он садится, берет весь низ, старались бросать верхом.

— Когда датчане в меньшинстве убежали «два в одного», сердце екнуло?

— У нас оно уже столько раз екало на этом турнире. Стараемся держать себя в руках и идем вперед.

— Что скажете болельщикам, которые думают, что это была всего лишь Дания, а вы с ней так долго возились?

— На этом турнире все соперники очень сильные. Не знаем, кто сильнее, а кто слабее. Ко всем готовимся одинаково. Не все получается, но мы разбираем, готовимся к следующим играм.