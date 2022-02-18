Пекин-2022 | Владимир Морозов: «Мы просто выйдем и покажем все, на что способны»

Фигуристы ROC Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают вторую строчку после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. В разговоре с журналистами Владимир признался, что они с Евгений почувствовали облегчение после этого проката.

— Что скажете о своем выступлении в короткой программе, после которой вы находитесь на втором месте вслед за китайской парой?

— Мы просто почувствовали облегчение от того, что выступили с короткой программой. Мы катались хорошо и в целом довольны своим выступлением, результаты тоже хорошие.

— В течение сезона у вас были проблемы с короткой программой, были ошибки. Благодаря чему сегодня удалось показать такой результат? Что изменилось?

— Не скажу, что у нас были какие-то хронические ошибки. Были хорошие старты, были плохие. Все работают и по ходу сезона улучшают свои программы, свое катание. Мы трудились и над короткой, и над произвольной программой к Олимпийским играм. Сегодня мы показали результат своей работы.

— С какими чувствами будете ждать своего выхода в произвольной программе? Как будете к нему готовиться?

— Мы просто будем делать все то, к чему упорно готовились в этом году. Ничего особо не изменится. Мы просто выйдем и покажем все, на что способны.