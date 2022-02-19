Пекин-2022 | Владимир Морозов: «Мы очень довольны тем, что есть медаль»

Фигуристы ROC Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро Олимпиады в Пекине в соревнованиях спортивных пар. После вручения медалей спортсмены рассказали, как они изменились за четыре года, прошедшие с прошлых Игр в Пхенчхане, что значат для них слезы Максима Транькова и насколько обидно уступить чемпионам меньше балла.

На ваших глазах слезы разочарования?

Евгения Тарасова: Нет, это, безусловно, слезы радости, что мы смогли, мы выдержали, мы сделали, что хотели, что задумывали… Это получилось на старте, поэтому мы очень рады.

Что вам крикнул Максим Траньков?

Евгения Тарасова: «Делай все!»

Владимир Морозов: До конца, не экономься, отдавай всего себя.

Что значат для вас его слезы? Это был очень эмоциональный момент…

Владимир Морозов: Максим, как и мы, этого хотел. Мы — первая пара, с которой он начал работать как тренер. Наше сотрудничество началось четыре года назад, после прошлой Олимпиады. Конечно, он очень за нас переживал. Мы вместе с ним учились, росли. Конечно, Максим рад, что занимался с нами не зря, и все получилось.

Евгения Тарасова: Огромное ему спасибо, что он все эти четыре года был с нами всегда, в любой ситуации.

Этери Тутберидзе тоже принимала участие. Каково было работать с ней?

Владимир Морозов: Безусловная благодарность ей и ее команде. Когда у нас были сложности, она нам помогла, приютила нас, вдохнула жизни, дала толчок на этот сезон и эту Олимпиаду.

Какие трансформации произошли внутри вашей пары со времен прошлой Олимпиады?

Владимир Морозов: Мы стали взрослее. Научились использовать тот опыт, который получили. Наверное, это — главное различие.

Сегодня у вас сбылась мечта или есть горькое чувство, что совсем немного не хватило до золота?

Владимир Морозов: Наверное, и то, и другое. Мы очень довольны тем, что есть медаль. Но, конечно, полбалла — это такая мизерная разница… И все-таки мы сделали все свои элементы, а другая пара — не все. Поэтому, конечно, обидно немного.

Всех болельщиков интересует, вы идете дальше или заканчиваете?

Владимир Морозов: Идем.