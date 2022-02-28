Пекин-2022 | Видео: Серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании

Лучшей парой среди фигуристов ROC на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые завоевали серебряную медаль – первую личную олимпийскую награду в карьере.

Тарасова и Морозов уступили олимпийским чемпионам, которыми стали хозяева Олимпиады Суй Вэньцзин и Хань Цун, всего лишь 63 сотых балла. Китайский дуэт сделал ошибку на тройном сальхове, но исполнил сложную четверную подкрутку и более «дорогой» тодес.

«Мы очень довольны тем, что есть медаль, – сказал после соревнований Владимир Морозов. – Но, конечно, полбалла – это такая мизерная разница… И все-таки мы сделали все свои элементы, а другая пара – не все. Поэтому, конечно, обидно немного».