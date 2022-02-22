Пекин-2022 | Видео: Победа мужской сборной ROC по лыжным гонкам в эстафете

Мужская сборная ROC по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в непростых погодных условиях одержала уверенную победу в эстафете 4х10км.

Уже на первом этапе Алексей Червоткин создал отрыв, который Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов только увеличили. На финише преимущество лыжников ROC над ближайшим преследователем, сборной Норвегии, составило одну минуту и семь секунд.

«Это большая победа для нашей команды. Реально — на такой тяжелой трассе, в таких сложных погодных условиях, с сильными соперниками мы смогли показать, что на сегодняшний день демонстрируем неплохие результаты и в каждой гонке стараемся бороться за победу, – сказал после финиша Александр Большунов. – В этом не только наша заслуга, но и всей нашей команды».