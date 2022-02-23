Пекин-2022 | Видео: Историческое серебро сборной ROC в прыжках с трамплина в командном миксте

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная ROC по прыжкам с трамплина завоевала серебряные награды в новой дисциплине – командном миксте. За награды боролись Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня, Данил Садреев – все были в топ-10 в личных соревнованиях Пекина-2022 на нормальном трамплине.

Летающие лыжники ROC уступили лишь команде Словении, хотя перед соревнованиями считались претендентами в лучшем случае на бронзу. Но хорошие прыжки, а также дисквалификация соперников за костюмы, не соответствующие правилам, позволили подняться на второе место.

«Мы написали историю, теперь ее уже никто не сотрет, – сказала Ирина Аввакумова. – Это настолько важно, что я не знаю, какие слова правильно подобрать. Это огромный шаг для всей федерации, для прыжков на лыжах с трамплина в стране».