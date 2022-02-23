Пекин-2022 | Видео: Бронзовая медаль фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в соревнованиях фристайлисток в могуле ни одной из медалисток Сочи-2014 и Пхенчхана-2018 не удалось попасть в тройку сильнейших. А 19-летняя Анастасия Смирнова, которая была третьей в могуле на прошлом чемпионате мира, смогла подняться на пьедестал и на Олимпиаде.

«Это моя первая олимпийская медаль. Каждый не получившийся спуск и каждый хороший спуск мы считали нужным – и вот пришли к такому результату», – сказала спортсменка из города Чусовой.

Несмотря на выигранную бронзу на дебютной Олимпиаде, Анастасия Смирнова на награждении после соревнований выглядела сдержанной. По словам спортсменки, она хотела принести стране историческое золото, что постарается сделать на следующих Олимпийских играх.