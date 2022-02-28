Пекин-2022 | Видео: Бронзовая медаль фристайлиста Сергея Ридзика в ски-кроссе

Фристайлист сборной ROC на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в ски-кроссе занял лишь 29-е место в квалификации, однако это не помешало ему успешно выступить в решающих заездах. Финал для Сергея Ридзика складывался непросто, в какой-то момент он был даже четвертым, но в итоге спортсмен смог финишировать в тройке сильнейших.

Эта олимпийская бронза стала для Сергея Ридзика второй в карьере. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он также был третьим. После соревнований фристайлист признался, что испытывает смешанные чувства – он рад медали, но хотел бороться за золото, как и любой спортсмен.

«Хотелось больше, но довольствуюсь тем, что имею, – сказал Ридзик. – Безусловно, бронза сегодняшнего дня – это история для меня, для команды, для страны, для всех нас, но цель, которую мы ставили, – это золото. К сожалению для меня, сегодняшнюю золотую медаль взял совсем другой человек. Поэтому я рад и немножечко разочарован».