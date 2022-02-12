Пекин-2022 | Вероника Степанова: «Все бегут, как карта ляжет, мы бежим, как тренер скажет!»

Женская сборная ROC по лыжным гонкам (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) одержала победу в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в Пекине.﻿ На пресс-конференции девушки отметили, что были готовы выиграть золото, и рассказали, как для каждой из них складывалась эта гонка.

— Наталья, та десятая секунды, которая была на «разделке», сегодня компенсирована полностью?

Наталья Непряева: Не хочу отвечать на этот вопрос. Я уже отпустила прошлую гонку и сегодня настраивалась именно на эстафетный старт.

— Насколько вы были удивлены результатом гонки: ROC — золотые медали, Германия — серебряные и только потом представители скандинавских стран?

Юлия Ступак: Это не стало шоком для нашей команды. Мы весь год готовились к этой гонке, мы ждали этих медалей. Это хороший результат для каждой представительницы нашей команды, но мы были готовы к золоту. И за команду Гермении мы тоже счастливы, хоть это и был большой сюрприз.

Лучшие эмоции — «золотые» эмоции! Фото © GETTY IMAGES

— Расскажите о каждом из этапов. Насколько вам было тяжело и как вообще развивалась гонка для каждой из вас?

Юлия Ступак: Гонка была не самая простая, потому что эстафета — это всегда большая ответственность. Наверное, даже больше, чем в индивидуальных гонках. Не хотелось играть в тактические игры, хотелось просто выходить и с первых метров стараться максимально разрывать группу, потому что я понимала, что в дальнейшем девчонкам тоже надо будет с этим разбираться. Один минус был в том, что немножко кончились силы уже под конец пятерки, но получилось хотя бы дотерпеть и сохранить какой-то разрыв — это радует.

Наталья Непряева: На самом деле аналогичная тактика. Старалась идти свою гонку, не обращать ни на кого внимания. Просто по максимуму разложить силы и выложиться.

Татьяна Сорина: Старалась создать как можно больший отрыв для Вероники, но это не получилось. В то же время отрыв от шведок и норвежек у нас не сократился, поэтому я была уверена, что Вероника отработает свой финиш и при передаче уже знала, что у нас будет золото.

Вероника Степанова: Уверенная Татьяна! Я очень рада раскладу, который был мною получен после трех этапов. Я наблюдала за всей эстафетной гонкой по онлайн-трансляции в приложении FIS (закончила раньше разминку) и очень переживала. Конечно, уже на гонке был холодный расчет, делала так, как мы обговаривали с тренером: первый круг пройти спокойно, вработаться, а на втором уже попытаться решить все до финишной прямой. Все получилось так, как и сказал наставник. Все бегут, как карта ляжет, мы бежим, как тренер скажет!