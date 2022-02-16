Пекин-2022 | Вадим Шипачев: «Я доволен: мы выиграли, идем дальше»

Сборная ROC обыграла команду Дании в четвертьфинале мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После матча своими эмоциями от выхода в полуфинал турнира поделился нападающий Вадим Шипачев.

— Как оцените матч?

— Нормальный матч. Мы выиграли. Были моменты, когда нам надо было забивать, тогда так нервно не провели бы концовку.

— Забросив шайбу, почувствовали, что гора с плеч упала?

— Хорошо, когда получается забивать. Мы вышли вперед командой, это придало нам уверенности. Дальше были моменты, но мы их не реализовали и дали шанс сопернику.

— Гусев специально так отдавал вам?

— Он мне сказал, что я должен был стоять на дальней штанге. А там уже — рикошет какой-то непонятный…

— Матч все-таки получился нервным, особенно в концовке. Что вы скажете болельщикам, которые считают, что датчан надо было обыгрывать крупно?

— Команда Дании здорово играет в защите, они и под шайбу ложились, и бросков много заблокировали. Хорошая команда, все составы подравниваются. Я доволен: мы выиграли, идем дальше.