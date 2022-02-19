Пекин-2022 | Тамара Москвина: «Я довольна результатами»
Заслуженный тренер России объяснила, за счет чего золото досталось китайской паре
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина, подводя итоги турнира спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, порадовалась за бронзовые медали своих воспитанников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и объяснила, чем же были так хороши китайские чемпионы Суй Вэньцзин и Хань Цун.
— Как прошли соревнования? Довольны ли вы результатом?
— Прошли, мне кажется, хорошо. Достаточно много зрителей, и я довольна результатами.
— Что скажете по поводу пары Бойкова / Козловский?
— К сожалению, на пьедестале всего три места, и они не поместились там. Мы готовили две равноценные пары, для того чтобы каждая из них могла быть на пьедестале. К сожалению, Александра и Дима в этот раз не были безукоризненны.
— А за бронзу Мишиной / Галлямова радуется сердце?
— Конечно. Они же только второй год в мировом фигурном катании, и это очень хороший результат.
— За счет чего победила китайская пара?
— За счет того, что у них интересная программа — раз, четверную подкрутку исполнили — два, у них много интересных подходов и выходов изо всех элементов — три.
— А исполнение сальхова?
— Одна ошибка — так судьи же оценили это на столько, на сколько они сделали. Зато остальные элементы были выполнены с различными новинками и заслужили от судей правильных оценок. Поэтому в сумме они стали чемпионами.