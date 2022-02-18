Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Томас Крол завоевал золото на 1000 м, представители ROC без медалей

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошли соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 м у мужчин. Золото завоевал представитель Нидерландов Томас Крол, серебро у канадца Лорана Дюбри, бронза за норвежцем Хавардом Лорентценем. Лучший из команды ROC Виктор Муштаков стал восьмым.

За сборную ROC на длинной спринтерской дистанции были заявлены Виктор Муштаков и мировой рекордсмен Павел Кулижников – единственный из мировых коьнькобежцев, выбегавший из одной минуты и шести секунд. Оба они при благоприятном стечении обстоятельств могли побороться за высокие места. Фаворитами же на 1000 м считались представители Нидерландов. Конкуренция в этой стране настолько высока, что в заявку не попал олимпийский чемпион Пекина-2022 и олимпийский рекордсмен на дистанции 1500 м Кьелд Нейс.

Всего на дистанции были заявлены 30 человек. После первых пяти забегов с результатом 1.08.57 лидировал поляк Петр Михальски, показавший не так давно пятый результат на 500 м. В шестой паре на дорожку вышел Кулижников. Впору было рассчитывать на то, что он сможет выйти на первую позицию. Однако травмы недавнего фаворита мировых коньков и, в частности, проблемы с пахом не прошли бесследно. Павел показал достаточно скромное время 1.08.87 – почти на три секунды хуже своего же личного достижения. Он проиграл Михальски 0.31 секунды. Возможно, правы были тренеры сборной, решившие не делать для Кулижникова исключение и не заявлять четвертого по силе на данный момент в стране спортсмена в Пекине на дистанцию 500 метров. Как откровенно признался спортсмен после финиша на 1000 м, он мог рассчитывать только на чудо, которого не случилось.

Был близок побить результат Михальски эстонец Мартин Лив. В 11-м забеге он отстал от поляка всего на 0.09 секунды. В следующей паре на старт вышел второй представитель команды ROC Муштаков. Показав лучший разгон, впоследствии Виктор начал сдавать. Проиграв 0.18 секунды лидеру, Муштаков из борьбы за медали выбыл.

Основные события дня развернулись в последних четырех забегах. Обладатель лучшего результата сезона в мире Томас Крол из Нидерландов улучшил достижение Михальски на 0.67 секунды. В последнем же забеге произошла самая настоящая драма. Канадец Лоран Дюбрей и еще один представитель Нидерландов Кай Вербей первую половину дистанции бежали на лучшее время дня. Однако помешав друг другу за полтора круга до финиша, спортсмены лишились шансов на победу. А 192-сантиметровый гигант Крол не смог сдержать слез радости, завоевав свое первое олимпийское золото в карьере.