Пекин-2022 | Сноуборд. Параллельный гигантский слалом: что ждать, где смотреть

8 февраля в программе соревнований по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине состоятся финалы у мужчин и женщин в параллельном гигантском слаломе. В этой дисциплине у спортсменов и спортсменок команды ROC очень высокие шансы на медали. И у мужчин, и у женщин в параллельных видах выступят по четыре представителя (максимально возможная квота), в их числе суперзвезды мирового сноуборда: трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 (тогда в программе, помимо гиганта, был представлен и стандартный параллельный слалом) Вик Вайлд, чемпион мира-2015 Андрей Соболев и вице-чемпионка мира в олимпийской дисциплине – 18-летняя София Надыршина.

Однако говорить о том, что команда ROC является абсолютным фаворитом, не приходится: титулованных соперников чрезвычайно много, к тому же не стоит забывать о формате соревнований, не прощающем малейших оплошностей на трассе. Только 16 сноубордистов и сноубордисток продолжат борьбу за олимпийские медали после квалификационного раунда. Каждое противостояние на стадии плей-офф будет состоять только из одного заезда: отыграться не получится! Уровень конкуренции таков, что фактически каждый из тех, кто отберется в 1/8 финала, готов выиграть медаль.

Если говорить об основных фаворитах у мужчин, то у мужчин сильнейший сезон в карьере проводит 28-летний Штефан Баумайстер. Сноубордист из Германии лидирует в зачете параллельного гигантского слалома в рамках Кубка мира. В пяти соревнованиях олимпийского формата в этом сезоне Баумайстер дважды побеждал, столько же раз финишировал вторым, и только однажды оказался вне призовой тройки. Впечатляющую результативность показал в олимпийском кубковом сезоне и кореец Ли Сан Хо. Серебряный призер Игр в Пхенчхане-2018 по разу побеждал, был вторым и третьим. В зачете гиганта он уступает только Баумайстеру. Замыкает тройку главных претендентов на пекинское золото Дмитрий Логинов. Чемпион мира-2019 и 2021 из команды ROC выступает не слишком стабильно, но в число призеров на этапах попадал дважды, а единственную победу в сезоне одержал уже в календарном 2022-м.

В число теневых фаворитов входит большая группа возрастных сноубордистов. Лидером итальянской команды является 41-летний Роланд Фишналлер. Легендарный спортсмен, для которого Игры в Пекине станут шестыми в карьере, до сих пор не имеет в своей коллекции ни одной олимпийской медали. Говорить о том, что Фишналлер находится не в форме, не поворачивается язык: на прошлогоднем чемпионате мира в гиганте его опередил только Логинов, а в этом сезоне у итальянца два призовых места на этапах Кубка мира. В составе швейцарской команды за медали будут бороться двое: 35-летний Невин Гальмарини (у него серебро Сочи-2014 и золото Пхенчхана-2018) и одержавший в этом сезоне первую в карьере победу в гиганте на этапе Кубка мира Дарио Кавицель. У Словении также выступит сбалансированный тандем: дважды бронзовый олимпийский призер Жан Кошир и один из сильнейших сноубордистов сезона -2021/22 Тим Мастнак. В команде ROC может преподнести сюрприз Игорь Слуев, который на предолимпийском чемпионате страны продемонстрировал блестящую готовность и сумел одержать победу.

У женщин фаворитом номер один является лидер зачета гиганта в рамках Кубка мира София Надыршина. У 18-летней сноубордистки с Сахалина в этом сезоне три призовых места на этапах (первое, второе и третье) а также золотой дубль на чемпионате страны. Надыршина полна решимости завоевать медаль в Пекине и улучшить достижение Алены Заварзиной (в Сочи у нее была бронза в параллельном гиганте).

Самой опасной соперницей юной сноубордистки из команды ROC будет в Пекине олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Эстер Ледецка из Чехии. На ее счету одна победа и одно второе место на этапах Кубка мира этого сезона. Также в число претенденток на медали входят проводящие сильный сезон швейцарки Юли Цогг и Дженни Ладина, опытные австрийские спортсменки Даниэла Ульбинг (одна из лучших в зачете гиганта на Кубке мира) и Юлия Дуймовиц (олимпийская чемпионка Сочи-2014 в стандартном паралллельном слаломе), а также две противоположности: стабильнейшая Рамона Терезия Хофмайстер из Германии и одержавшая первую в карьере победу только в этом сезоне 31-летняя Александра Кроль из Польши.

Состав команды ROC на параллельный гигантский слалом

Мужчины: Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев

Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова

Параллельный гигантский слалом на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание трансляций

время начала соревнований — московское

8 февраля, вторник

Женщины. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. Начало в 05:35. «Матч! Страна», Sportbox.ru

Женщины. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Заезды на вылет. Начало в 09:25. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Подробная информация обо всех сноубордистах команды ROC — здесь.

Все, что надо знать об олимпийском турнире по сноуборду в Пекине читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по сноуборду в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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