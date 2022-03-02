Пекин-2022 | Сноуборд. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 15 февраля 2022 года. На трассах спорткомплексов Геньтин, Шоуган, Тайву и Ваньлун были распределены 11 комплектов медалей. Самыми успешными сборными по числу медалей стали команды сноубордистов из Австрии и США — по три первых и одному второму месту. Причем, дважды на первую ступень пьедестала поднималась выступающая в сноуборд-кроссе Линдси Джэкобеллис (победа в личном виде и в команде с Ником Баумгартнером).

Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в сноуборде.

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Медальные результаты команды ROC:

🥉 Мужчины. Параллельный гигантский слалом — Виктор Вайлд

Единственной дисциплиной, в которой спортсмену из команды ROC удалось попасть в тройку сильнейших, стал параллельный гигантский слалом. В этом виде программы одной из главных претенденток на победу у женщин считалась вице-чемпионка мира и обладательница желтой майки лидера Кубка мира сезона-2021/2022 София Надыршина, однако 18-летней сноубордистке с острова Сахалин не повезло: на сборах перед вылетом в Пекин она перенесла COVID-19 и потеряла кондиции.

Не обошла болезнь стороной и мужскую команду в параллельных дисциплинах: Игорь Слуев выбыл из-за положительного теста в последний момент, однако и заменивший его Дмитрий Карлагачев не сумел выйти на старт по аналогичной причине. Неудачно сложились олимпийские соревнования в параллельном гиганте для тройки фаворитов: лидер Кубка мира Штефан Баумайстер из Германии не прошел квалификационный раунд, а чемпион мира на последних двух турнирах Дмитрий Логинов, также как лидер предварительной стадии и вице-чемпион Игр в Пхенчхане-2018 Ли Сан Хо не добрались до полуфиналов. При этом, и Логинова, и корейского сноубордиста выбил из борьбы абсолютный чемпион Игр в Сочи в параллельных дисциплинах Вик Вайлд.

Включенный в состав команды тренерским решением (по результатам выступлений на этапах Кубка мира 35-летний спортсмен в этом сезоне ни разу не попадал даже в пятерку сильнейших) провел соревнования на трассе снежного парка Геньтин вдохновенно. Вайлд в фирменном стиле накатывал на нижней части в трех из четырех своих заездов. Только в полуфинале 31-летнему словенцу Тиму Мастнаку (кстати, самому юному из топ-4) удалось опередить спортсмена из команды ROC. Тем не менее, без медали Вайлд не остался: в заезде за бронзу он заставил ошибиться 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера (шесть Олимпийских игр без единого призового места). После финиша Вик рыдал в камеру и не мог подняться со снега. Его эмоции стали одним из самых ярких событий Игр в сноуборде.

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