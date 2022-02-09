Пекин-2022 | Сноуборд. Линдси Джэкобеллис берет золото в борд-кроссе на своей пятой Олимпиаде

На Олимпийских играх 2022 в Пекине американская спортсменка Линдси Джэкобеллис победила в сноуборде (борд-кросс). 36-летняя представительница США в фантастическом по красоте финале завоевала золото, а серебро взяла Клои Трепеш из Франции, которая добавила эту медаль к своей бронзе Сочи-2014. Третье место за Мерьетой Оден из Канады.

Невероятный сюжет ожидал зрителей в борьбе за медали состязаний по сноуборд-кроссу у женщин на Олимпийских играх в Пекине-2022 в среду, 9 февраля. Олимпийской чемпионкой сенсационно стала 36-летняя Линдси Джэкобеллис. Для спортсменки из США Игры в Пекине — пятые в карьере, и только в Турине-2006 у нее были реальные шансы на золотую медаль. Тот финал шестнадцатилетней давности Джэкобеллис запомнила навсегда: на финишную прямую она выходила с отрывом, и чтобы отметить уже гарантированную победу, решила исполнить трюк. Ни к чему хорошему игра на публику не привела: Линдси потеряла равновесие и осталась с серебром. Три олимпийских цикла подряд над американской сноубордисткой витала тень того злосчастного дня, приблизиться к заветному золоту не удавалось.

Все изменилось утром 9 февраля 2022 г на склонах Secret Garden неподалеку от Пекина. Джэкобеллис не была в числе главных фаворитов: сейчас в сноуборд-кроссе новое поколение, ярко заявившее о себе на Играх в Пхенчхане-2018. Тем не менее, упускать свой последний в карьере олимпийский шанс Линдси не собиралась. Максимально собранно проехала квалификацию (пятое время), а в заездах на вылет блестяще решала все вопросы еще на старте: лидирующая позиция гарантировала безопасность от контактов с соперницами и случайных падений. И, если на стадиях одной восьмой и четвертьфинала Джэкобеллис положено было побеждать по статусу, то полуфинал верхней сетки должен был, по всем прогнозам, стать концом ее олимпийского пути в Пекине.

Юная соотечественница Стэйси Гаскилл, блестяще выступающая на Кубке мира, олимпийская медалистка из Франции Клои Трепеш и, наконец, главная претендентка на победу — Микела Мойоли. Итальянка выходила на старт полуфинала в звании действующей чемпионки мира и обладательницы золота Пхенчхана-2018, в квалификации и на первых стадиях на вылет ей также не было равных. Однако полуфинал прошел по сценарию Джэкобеллис: она не пустила вперед никого. Надломленная неудачей Мойоли завершила день еще и падением в малом финале.

В заезде за медали четвертой лишней стала австралийка Белль Брокхофф, тройку замкнула «темная лошадка» из Канады Мерьета Оден (на ее счету всего лишь один подиум на этапах Кубка мира), а единственной, кто пытался удержаться в борьбе за золото была Трепеш. Но самый страшный противник — призрак Турина — даже не попытался появиться на финишной прямой: олимпийская победа Джэкобеллис состоялась!

Лучшей в составе команды ROC сегодня стала дебютантка Игр Александра Паршина. Серебряная медалистка Универсиады в Красноярске-2019 сумела отобраться в заезды на вылет со второй попытки квалификации, а в одной восьмой финала уверенно финишировала второй вслед за будущей бронзовой медалисткой Оден. В четвертьфинале Паршиной не хватило сил для противостояния с той же Оден и серебряной медалисткой Пхенчхана-2018 Жулией Перейрой, но и третье место (и итоговое 14-е) в такой компании — высокий результат. Участница малого финала прошлых Игр Кристина Пауль после десятого места в квалификации, в одной восьмой выступила неудачно. Не прошли дальше топ-32 и Екатерина Локтева-Загорская с Марией Васильцовой.