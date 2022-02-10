Пекин-2022 | Сноуборд: Ким выиграла второе олимпийское золото в хафпайпе подряд 

На Олимпийских играх в Пекине разыграны медали в хафпайпе у сноубордисток. Турнир завершился триумфом американки Хлои Ким, которая повторила свой успех на Играх 2018 года в Пхенчхане.

21-летняя спортсменка выиграла свою вторую Олимпиаду блицкригом. Золото Ким принесла первая же попытка, которая получилась суперуспешной. Американка провела заезд в агрессивном стиле, продемонстрировав как сложную комбинацию трюков, так и хорошую амплитуду прыжков. На высоте оказалась и техника. Ким виртуозно прошла хафпайп, не совершив явных ошибок. Как результат – американка получила от судей 94 балла, что сразу стало заявкой на победу.

Приблизиться к Ким в первой попытке смогла только японка Томита Сена, заработавшая 86 баллов. Фаворит олимпийского финала стал ясен. Ким лидировала с явным преимуществом, и чтобы стать олимпийской чемпионкой, в последующих заездах ей не требовалось проявлять сверхусилий. Третью попытку Ким выполняла уже в ранге двукратной олимпийской чемпионки. Американка попробовала красиво завершить свое выступление в Пекине, штурмуя собственный же результат, но, как и во втором заезде, допустила падение.

Тем не менее, ее 94 балла за первую попытку так и остались никем не превзойденным результатом. Теперь в активе Ким две победы на Олимпийских играх и два золота чемпионатов мира. Американка волне может замахнуться на достижения звездного соотечественника Шона Уайта, у которого пока три олимпийских триумфа в хафпайпе.

Если с золотым призером интрига была минимальной, то за серебряную награду борьба разгорелась гораздо серьезнее. Главной претенденткой на нее долго была Томита Сена, которая по второй попытке улучшила свой результат, заработав 88,25 балла. Но затем случилась мини-сенсация. В распределение мест вклинилась Керальт Кастельет, которая после первой попытки была лишь седьмой. Второй заезд у 32-летней испанки получился вдохновенным. Кастельет выдала одну из лучших попыток в карьере, получив от судей больше 90 баллов, и это позволило ей опередить японку.

Судьба серебра решалась в третьем заезде. Чтобы вернуть вторую позицию, Томите Сене нужно было идти на риск. Но попытка японке не удалась – она допустила ошибку, и это поставило крест на надеждах стать вице-чемпионкой Олимпийских игр. В результате Кастельет взяла серебро, которое добавила к аналогичному достижению семилетней давности на чемпионате мира. У Томиты Сены – бронза, ставшая в ее карьере первой медалью Олимпийских игр.