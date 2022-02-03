Пекин-2022 | Скелетон: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по скелетону на Олимпийских играх в Пекине, 7 – 12 февраля 2022 года
Соревнования по скелетону на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 7 по 12 февраля. Будут разыграны два комплекта наград. Несмотря на изменения в составе команды ОКР, случившиеся из-за коронавируса, надежды на медали все равно есть. Они связаны как с очень опытными, так и совсем еще молодыми спортсменами, недавно вышедшими на международный уровень.
Опытнейший и титулованный Александр Третьяков великолепно провел предолимпийский сезон, выиграв серебро на чемпионате мира и взяв золото чемпионата Европы. Также в том сезоне он стал победителем сразу трех этапов Кубка мира. Однако нынешний сезон-2021/22 складывается для Третьякова не так успешно. Результаты отличаются нестабильностью, Александр чередует победы с местами в конце первой десятки, поэтому прогнозировать его успех в Пекине со стопроцентной уверенностью было бы неправильно.
Большие надежды возлагались на Никиту Трегубова, но он сдал положительный тест на COVID-19 и не полетел в Пекин. Вместо него состав команды пополнил перспективный Евгений Рукосуев, для которого сам факт участия в Олимпийских играх можно считать успехом.
Состав женской команды ОКР выглядит достаточно ровно. Лидером здесь можно назвать Елену Никитину, за спиной которой множество титулов и призовых мест на крупных международных соревнованиях. Правда, на старте нынешнего сезона выступления Никитиной были лучше, чем перед Олимпиадой, что немного настораживает.
При удачном раскладе претендентками на высокие места выглядят и Юлия Канакина с Алиной Тарарыченковой. Последней всего 21 год, но в этом сезоне она уже успела побывать в призерах на этапе Кубка мира.
Состав команды ОКР
- Женщины. Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова
- Мужчины. Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков
Более подробная информация о скелетонистах команды ОКР – здесь.
Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
11 февраля, пятница
- Мужчины. Финальный заезд. Начало в 16:55
12 февраля, суббота
- Женщины. Финальный заезд. Начало в 16:55
Полное расписание и результаты соревнований по скелетону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Все, что надо знать об олимпийском турнире по скелетону в Пекине читайте здесь