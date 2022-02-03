Пекин-2022 | Скелетон: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты

Соревнования по скелетону на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 7 по 12 февраля. Будут разыграны два комплекта наград. Несмотря на изменения в составе команды ОКР, случившиеся из-за коронавируса, надежды на медали все равно есть. Они связаны как с очень опытными, так и совсем еще молодыми спортсменами, недавно вышедшими на международный уровень.

Опытнейший и титулованный Александр Третьяков великолепно провел предолимпийский сезон, выиграв серебро на чемпионате мира и взяв золото чемпионата Европы. Также в том сезоне он стал победителем сразу трех этапов Кубка мира. Однако нынешний сезон-2021/22 складывается для Третьякова не так успешно. Результаты отличаются нестабильностью, Александр чередует победы с местами в конце первой десятки, поэтому прогнозировать его успех в Пекине со стопроцентной уверенностью было бы неправильно.

Большие надежды возлагались на Никиту Трегубова, но он сдал положительный тест на COVID-19 и не полетел в Пекин. Вместо него состав команды пополнил перспективный Евгений Рукосуев, для которого сам факт участия в Олимпийских играх можно считать успехом.

Состав женской команды ОКР выглядит достаточно ровно. Лидером здесь можно назвать Елену Никитину, за спиной которой множество титулов и призовых мест на крупных международных соревнованиях. Правда, на старте нынешнего сезона выступления Никитиной были лучше, чем перед Олимпиадой, что немного настораживает.

При удачном раскладе претендентками на высокие места выглядят и Юлия Канакина с Алиной Тарарыченковой. Последней всего 21 год, но в этом сезоне она уже успела побывать в призерах на этапе Кубка мира.

Состав команды ОКР

Женщины. Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова

Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова Мужчины. Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков

Более подробная информация о скелетонистах команды ОКР – здесь.

Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

11 февраля, пятница

Мужчины. Финальный заезд. Начало в 16:55

12 февраля, суббота

Женщины. Финальный заезд. Начало в 16:55

Полное расписание и результаты соревнований по скелетону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по скелетону в Пекине читайте здесь