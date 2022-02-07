Пекин-2022 | Скелетон: результаты, видео, расписание
Олимпийские игры-2022 в скелетоне: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Автор: Сергей Бурый
Фото © Getty Images
Соревнования по скелетону на Олимпийских играх в Пекине проходят с 7 по 12 февраля 2022 года. Разыгрываются 2 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов скелетона на Олимпиаде-2022.
Состав команды ОКР
- Женщины. Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова
- Мужчины. Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков
Более подробная информация о скелетонистах команды ОКР – здесь.
Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
11 февраля, пятница
- Мужчины. Финальный заезд. Начало в 16:55
12 февраля, суббота
- Женщины. Финальный заезд. Начало в 16:55
Результаты
Медали будут разыграны 11 и 12 февраля.
- Полное расписание и результаты соревнований по скелетону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по скелетону в Пекине читайте здесь
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