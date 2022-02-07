Пекин-2022 | Скелетон: результаты, видео, расписание

Олимпийские игры-2022 в скелетоне: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Сергей Бурый
Скелетон
Фото © Getty Images

Соревнования по скелетону на Олимпийских играх в Пекине проходят с 7 по 12 февраля 2022 года. Разыгрываются 2 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов скелетона на Олимпиаде-2022.

Состав команды ОКР

  • Женщины. Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова
  • Мужчины. Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков

Более подробная информация о скелетонистах команды ОКР – здесь.

Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

11 февраля, пятница

  • Мужчины. Финальный заезд. Начало в 16:55

12 февраля, суббота

  • Женщины. Финальный заезд. Начало в 16:55

Результаты

Медали будут разыграны 11 и 12 февраля.

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