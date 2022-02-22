Пекин-2022 | Скелетон. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по скелетону на Олимпийских играх в Пекине проходили с 10 по 12 февраля 2022 года в Национальном центре санного спорта в Яньцине. Было разыграно два комплекта наград, успешнее всего выступила сборная Германии, на счету которой два золото и три медали в сумме. Спортсмены ROC не добрались до призовых мест. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в скелетоне.

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Германия давно доминирует в мировых соревнованиях на санно-бобслейных трассах, но олимпийского золота в мужском скелетоне у этой страны до сих пор не было. Ситуацию исправил Кристофер Гротхер, который вышел на старт как явный фаворит и оправдал ожидания. Серебро завоевал еще один немец Аксель Юнг, так что превосходство представителей Германии было колоссальным, как в Пекине-2022 случилось и в бобслее, и в санном спорте.

Представители ROC могли рассчитывать на награды. Немного не хватило Александру Третьякову, который чуть уступил хозяину трассы Янь Веньяну и расположился на четвертом месте. Этот результат все равно можно считать выдающимся для опытнейшего и титулованного скелетониста ROC, он держит высокий уровень на протяжении двух десятков лет карьеры. Отметим и выступлением перспективного Евгения Рукосуева, ставшего шестым.

В женском скелетоне случилось то же самое, что и в мужском. Ханна Найзе из Германии стала первой в истории своей страны олимпийской чемпионкой среди женщин по этому виду спорта. Получила медаль и Австралия, которая на зимних Олимпиадах нечасто отличается феноменальными результатами. На этот раз героиней стала Жаклин Нарракотт, взявшая серебро.

Сразу три представительницы ROC теоретически могли претендовать на медали. Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и опытнейшая Елена Никитина периодически показывали отличные результаты на этапах Кубка мира. Стабильностью не отличались, но у Никитиной и Канакиной преимуществом можно было считать многолетние выступления на международном уровне, а у Тарарыченковой — стремление показать себя в столь юном возрасте, ведь ей всего 21 год.

В итоге ни одна из спортсменок не подошла к Олимпиаде в оптимальной форме. Скелетонистки ROC не сумели попасть в десятку. Лучшей из них стала Канакина, занявшая 11-е место, 15-й результат показала Тарарыченкова, а Никитина расположилась сразу вслед за ней.