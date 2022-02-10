Пекин-2022 | Скелетон. Мужчины. После двух попыток лидирует Кристофер Гротхер, представители ROC близки к топ-3

На Олимпийских играх 2022 в Пекине стартовали соревнования по скелетону у мужчин. После двух попыток лидирует Кристофер Гротхер из Германии, он опережает соотечественника Акселя Юнгка на 0.70, а Янь Веньяна из Китая — на 0.75.

Следом идут два представителя команды ROC — Александр Третьяков и Евгений Рукосуев показали одинаковое время и отстают от лидера на 0.87. Даниил Романов расположился на 23-й строчке.

Сразу за двумя спортсменами ROC — Мартин Дукурс из Латвии, обладатель Кубка мира нынешнего сезона. Шестое место этого спортсмена выглядит немного непривычно. Его главные соперники по сезону Кристофер Грозер и Аксель Юнгк пока выступают более успешно.

После двух попыток в мужском скелетоне Янь Веньян из Китая занимает третье место Фото © Getty Images

Отлично для себя выступил Натан Крамптон, представляющий Американское Самоа. Это уникальный спортсмен, представлявший свою страну на Олимпийских играх в Токио в легкой атлетике, а теперь ставший участником в скелетоне. Это первый скелетонист для своего государства, принимающий участие в Олимпийских играх. По итогам двух попыток Крамптон 20-й.

Третья и четвертая попытки, в которых будут разыграны медали в мужском скелетоне, пройдут 11 февраля в 15.20 и 16.55 по московскому времени соответственно. Следите за трансляциями на «Матч! ТВ».

Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

11 февраля, пятница