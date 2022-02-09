Пекин-2022 | Скелетон. Мужчины. Что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх 2022 в Пекине 10 февраля начинаются соревнования в скелетоне. Первыми проведут заезды и разыграют медали мужчины.

Первая попытка состоится в среду в 4.30 по московскому времени, вторая — в 6.00. На следующий день 11 февраля мужчины проведут третий (15.20) и четвертый (16.55) заезды и разыграют медали.

Перед Олимпийскими играми в составе команды ROC произошли изменения. Не смог полететь в Пекин лидер команды Никита Трегубов. Без него шансы на медали уменьшаются, но интересно будет последить за заменившим его перспективным Евгением Рукосуевым. За команду ROC выступят еще два спортсмена — Даниил Романов и Александр Третьяков.

Опытный Третьяков отлично провел предолимпийский сезон, выиграв серебро на чемпионате мира и взяв золото чемпионата Европы. В том же сезоне он победил сразу на трех этапах Кубка мира. Но в последнее время дела складываются не так удачно, а результаты не отличаются стабильностю. Он чередует победы на этапах Кубка мира с местами в конце первой десятки.

Инь Чжэн из Китая великолепно показал себя в тренировках Фото © 2022 Getty Images

Как спортсмены команды ROC провели тренировки? Лучше других показал себя Третьяков, выигравший четвертый тренировочный заезд. Рукосуев попадал в десятку, а вот Романов демонстрировал в основном скромные секунды.

Отлично в тренировках показали себя китайские спортсмены, которые наверняка будут претендовать на самые высокие места.

Соревнования покажет «Матч! Игра» и «Матч! ТВ».

Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

11 февраля, пятница