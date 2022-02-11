Пекин-2022 | Скелетон. Кристофер Гротхер завоевал золото, Александр Третьяков — четвертый

На Олимпийских играх 2022 в Пекине завершились соревнования по скелетону у мужчин. Золото завоевал представитель Германии Кристофер Гротхер, серебро на счету его соотечественника Акселя Юнгка, бронзу взял китайский спортсмен Янь Веньян. Лучший из команды ROC Александр Третьяков расположился на четвертой строчке.

Гротхер прилетел в Пекин в ранге двукратного чемпиона мира. Ему не терпелось добавить к этому еще и олимпийское золото. Похоже, немецкого спортсмена совершенно не смущало, что на последних Олимпиадах побеждали хозяева.

Уже в первой попытке он обозначил намерения, проехав ее не просто быстро, а еще и с максимально красивым временем - 1.00,00. Вчерашний день он завершил на уверенном первом месте. Оставалось развить успех в пятницу.

После третьей попытки он по-прежнему лидировал, а за ним с довольно существенным отставанием следовал соотечественник Аксель Юнгк. Одну позицию потерял Янь Веньян из Китая, допустив несколько ошибок на трассе. Это позволило спортсмену ROC Александру Третьякову включиться в борьбу за награды вместе с Мартинсом Дукурсом из Латвии. Однако четвертая попытка расставило все так, как было накануне.

Похоже, трасса в Китае идеально подходит для спортсменов из Германии, до скелетона саночники этой страны взяли здесь четыре золота из четырех.

Гротхер стал первым олимпийским чемпионом в истории Германии, пополнив славную коллекцию побед сборной в санях и бобслее.

Что касается спортсменов команды ROC, помимо Третьякова в соревнованиях принимали участие Евгений Рукосуев и Даниил Романов. На своей дебютной Олимпиаде Рукосуев показал отличный результат, заняв шестое место и опередив легенду скелетона Мартинса Дукурса, ставшего седьмым. Даниил Романов выступал неуверенно и стал 23-м.

Отметим и Натана Крамптона из Американского Самоа, расположившегося на 19-й строчке. Этот уникальный атлет участвовал в Олимпиаде в Токио как легкоатлет, а теперь великолепно выступил и в скелетоне в Пекине-2022.