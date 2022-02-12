Пекин-2022 | Скелетон. Ханна Найзе из Германии завоевала золото в скелетоне 

На Олимпийских играх 2022 в Пекине завершились соревнования по скелетону у женщин. Ханна Найзе завоевала золото (4.07,62), серебро у Жаклин Нарракот (4.08,24) из Австралии, бронзовую награду добыла Кимберли Бос (4.08,46) из Нидерландов.

После первого дня лидировала австралийка Жаклин Нарракот, следом за ней расположились две представительнцы Германии — Ханна Найзе и Тина Херманн. Особое внимание стоило обратить на Кимберли Бос из Нидерландов. Обладательница Кубка мира нынешнего сезона провалила первую попытку, но принялась наверстывать упущенное.

Уже после двух попыток было ясно, что спортсменки команды ROC не смогут претендовать на медаль, очень далеко они расположились от призовых мест.

После третьей попытки Ханна Найзе возглавила таблицу, отправив Нарракот на вторую строчку. Кимберли Бос подтянулась уже к четвертому месту.

Представительницы ROC оказались близко друг от друга, но лишь во второй десятке. Юлия Канакина была 13-й, Алина Тарарыченкова — 14-й, Елена Никитина — 17-й. Здесь оставалась лишь интрига, сможет ли кто-то из них гениально проехать заключительный заезд и попасть в топ-10.

И у Юлии Канакиной почти получилось. Она заняла итоговую 11-ю строчку, а вот Тарарыченкова и Никитина последнюю попытку провели неудачно и расположились на 15-м и 16-м местах соотвественно.

Ханна Найзе показала настоящий класс в четвертом заезде, подтвердив лидерство. Бойцовский спортивный характер продемонстрировала Кимберли Бос, в итоге добравшаяся до бронзовой медали, несмотря на провал на старте соревнований.

В этом виде спорта на Олимпийских играх 2022 соревновательная программа завершена. У мужчин золото завоевал Кристофер Гротхер из Германии, Александр Третьяков из команды ROC занял четвертое место.