Пекин-2022 | Скелетон. Две попытки почти лишили спортсменок ROC медальных шансов
Стартовали соревнования по скелетону
На Олимпийских играх 2022 в Пекине начались соревнования по скелетону. Утром в пятницу женщины провели две попытки, по итогам которых на первом месте расположилась Жаклин Нарракот из Австралии (2.04,34). Следом за ней две представительницы Германии — Анна Найзе (2.04,55) и Тина Херманн (2.05,57)
Первая попытка получилась достаточно странной, многие лидеры показали нетипичные результаты. Например, нидерландка Кимберли Бос сильно отстала от лидером. Во второй попытке обладательница Кубка мира собралась и показала более привычный результат. Она подобралась ближе к тройке и пока занимает шестое место. Почти нет сомнений, что в финальных попытках Кимберли улучшит положение.
А вот Мирела Ранева из Канады провела великолепную первую попытку и стала лидером, после чего очень неудачно выступила по второй и упала на девятое место.
Кэти Юландер из США заняла по итогам двух восьмую строчку и запомнилась ярким шлемом с орлом.
Представительницы команды ROC показали очень скромные результаты в обоих заездах. Юлия Канакина по их итогам - на 13-й строчке (2.05,51). Алина Тарарыченкова - 15-я (2.05,60).
Неожиданно выступила Елена Никитина, завершившая день на 18-м месте (2.05,99). Титулованная спортсменка в этом сезоне стала третьей по итогам Кубка мира, поэтому такой результат смотрится необычно.
Третья и четвертая попытки в женском скелетоне пройдут 12 февраля в 15.20 и 16.55.
Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
11 февраля, пятница
- Мужчины. Финальный заезд. Начало в 16:55
12 февраля, суббота
- Женщины. Финальный заезд. Начало в 16:55
- Полное расписание и результаты соревнований по скелетону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по скелетону в Пекине читайте здесь
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