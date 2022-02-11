Пекин-2022 | Скелетон. Две попытки почти лишили спортсменок ROC медальных шансов

На Олимпийских играх 2022 в Пекине начались соревнования по скелетону. Утром в пятницу женщины провели две попытки, по итогам которых на первом месте расположилась Жаклин Нарракот из Австралии (2.04,34). Следом за ней две представительницы Германии — Анна Найзе (2.04,55) и Тина Херманн (2.05,57)

Первая попытка получилась достаточно странной, многие лидеры показали нетипичные результаты. Например, нидерландка Кимберли Бос сильно отстала от лидером. Во второй попытке обладательница Кубка мира собралась и показала более привычный результат. Она подобралась ближе к тройке и пока занимает шестое место. Почти нет сомнений, что в финальных попытках Кимберли улучшит положение.

А вот Мирела Ранева из Канады провела великолепную первую попытку и стала лидером, после чего очень неудачно выступила по второй и упала на девятое место.

Кэти Юландер из США заняла по итогам двух восьмую строчку и запомнилась ярким шлемом с орлом.

Кэти Юландер из США и ее великолепный шлем Фото © 2022 Getty Images

Представительницы команды ROC показали очень скромные результаты в обоих заездах. Юлия Канакина по их итогам - на 13-й строчке (2.05,51). Алина Тарарыченкова - 15-я (2.05,60).

Неожиданно выступила Елена Никитина, завершившая день на 18-м месте (2.05,99). Титулованная спортсменка в этом сезоне стала третьей по итогам Кубка мира, поэтому такой результат смотрится необычно.

Третья и четвертая попытки в женском скелетоне пройдут 12 февраля в 15.20 и 16.55.

Скелетон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

11 февраля, пятница

Мужчины. Финальный заезд. Начало в 16:55

12 февраля, суббота