Пекин-2022 | Шорт-трек. Золотые медали – у Фонтаны и Жень Цзивэя, Серегина остановилась в шаге от финала

Во второй день соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине разыгрывались два комплекта наград. Женщины состязались на дистанции 500 метров, а мужчины – на дистанции 1000 метров. Золотые медали завоевали итальянка Арианна Фонтана и Жень Цзивэй из сборной Китая

Представительницы команды ROC Софья Просвирнова и Елена Серегина заняли в предварительных забегах вторые места и пробились в четвертьфинал. Особые надежды связывались с Просвирновой, даже несмотря на то, что ее коронная дистанция вдвое длиннее. В пользу Софьи говорил опыт – Игры в Пекине стали уже третьими в ее карьере, ведь спортсменка дебютировала на Олимпиаде в Сочи еще в 16-летнем возрасте. Однако итоговые расклады оказались иными.

В своем четвертьфинале юная дебютантка Олимпийских игр Серегина большую часть дистанции держалась последней, но прибавила в конце и финишировала третьей. Однако арбитры зафиксировали нарушение правил на дистанции и дисквалифицировали закончившую бег второй голландку Сандру Вельзебойер, в результате чего спортсменка ROC пробилась в полуфинал. А вот Просвирнова в следующем забеге получила штраф за помеху сопернице и выбыла из борьбы.

Елена Серегина боролась до конца и в полуфинале, показав отличный для себя результат. Ей всего каких-то тысячных долей секунды не хватило для выхода в главный финал. Елена отстала от занявшей второе место канадки Ким Бутен всего на какие-то сантиметры. В итоге Серегина оказалась в «финале Б» и заняла в соревнованиях шестое место – совсем неплохой результат для олимпийского дебюта.

В главном же финале действующая олимпийская чемпионка в спринте Фонтана опередила голландку Сюзанну Схюлтинг, выигравшую все золото чемпионата мира-2021. Знаменитая итальянка теперь - двукратная чемпионка Игр на 500-метровке и обладательница уже девятой олимпийской медали в карьере. Она стала самой успешной представительницей шорт-трека в истории Игр.

В соревнованиях мужчин команду ROC представляли Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Для Айрапетяна Игры в Пекине стали первыми в карьере, тогда как Елистратов является бронзовым призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане на дистанции 1500 метров. Оба спортсмена команды ROC выступили неудачно – они заняли в квалификационных забегах третьи места и борьбу сегодня на этом завершили.

В одном из полуфиналов произошла настоящая драма, так как был дисквалифицирован действующий олимпийский и мировой рекордсмен кореец Хван Дей Хон, установивший новое достижение во время предварительных забегов в Пекине. В отсутствие представителя Южной Кореи фаворитами финала считались призеры Олимпиады-2018 братья Шаолинь Шандор и Шаоанг Лю, представляющие Венгрию. Их соперниками по «финалу А» стали три китайских атлета. Все в главном забеге дня решилось на самом финише. Шаолинь Шандор первым пересек линию, однако перед этим рукой оттолкнул бежавшего рядом китайца Жень Цзивэя. Арбитры заметили это нарушение, и золотая медаль в результате досталась именно спортсмену из Китая.