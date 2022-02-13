Пекин-2022 | Шорт-трек. Женщины. Сборная Нидерландов выиграла эстафету с олимпийским рекордом

Сюзанна Схюлтинг выиграла свою вторую золотую медаль Игр в Пекине, завоевав ее в составе эстафетной команды Нидерландов 

Автор: Артем Лисовский
Шорт-трек
Suzanne SCHULTING
Фото © 2022 Getty Images

Женская сборная Нидерландов выиграла эстафетную гонку в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине, установив в финале новый олимпийский рекорд - 4:03,40. На втором месте - команда Республики Корея, на третьем - сборная КНР.

Информация дополняется

Еще

ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ.

Получайте новости сноубординга, видео, обзоры зимней Олимпиады и многое другое.
Присоединиться бесплатно Присоединиться бесплатно