Пекин-2022 | Шорт-трек. Просвирнова и команда ROC попали в «ловушку» в смешанной эстафете

Программа соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине открылась дебютом - смешанной эстафетой, которую выиграла сборная Китая. Команда ROC завершила свое выступление в полуфинале.

Именно, со смешанной эстафетой во многом были связаны надежды сборной на нынешней Олимпиаде. Хотя бы, потому, что фигуристы, представляющие ROC, уже побеждали в нынешнем розыгрыше Кубке мира.

На этапе Кубка мира в японской Нагое, команда в составе Екатерина Ефременковой, Семена Елистратова, Софья Просвирновой и Павла Ситникова, пришла к финишу первой. Пусть, и не без помощи удачи. Поэтому, вполне объяснимо, что именно, на эту четверку, куда были добавлены Константин Ивлиев и Анна Серегина, и сделал ставку тренерский штаб и на соревнованиях в Пекине.

Причем, в роли «забойщиков» выступали опытные Елистратов (он претендует на медали и в индивидуальных дисциплинах) и Просвирнова, для которых Игры в Пекине, уже далеко не первые в карьере.

Сборная ROC (Просвирнова, Ефременкова, Елистратов, Ивлиев) начала соревнования со стадии четвертьфинала, где у нее в соперниках, были команды Венгрии, США и Японии. Главную задачу – занять первое или второе места для выхода в полуфинал выполнить удалось достаточно легко.

Уже в начале забега Просвирнова вывела команду в лидеры. На последнем отрезке Венгрия чуть ускорились, но представители ROC и не особо сопротивлялись, экономя силы перед следующими стартами.

Кстати, уже на четвертьфинальной стадии завершили свое выступление – главные фавориты – корейцы, доказав, что расслабляться на Олимпиаде нельзя даже на секунды, если даже на бумаге ты сильнее всех.

GettyImages-1368748651 Фото © 2022 Getty Images

Сенсации продолжились уже в полуфинале, команда Нидерландов, показавшая в первом раунде лучший результат, из-за падения досрочно прекратила борьбу. Еще более драматичной вышла борьба и во втором забеге, где на лед, кроме сборной ROC, вышли соперники из Венгрии, США и Китая.

Тренеры решили на этой стадии вместо Ефременковой включить в состав Серегину. Впрочем, проблемы возникли у более опытной Просвирновой.

Уже на начальном отрезке при передаче эстафеты Ивлиеву перед ней возник частокол из соперниц, и Софья пробежала почти лишний круг, пытаясь выбраться из этой ловушки. За это время соперники ушли далеко вперед, но спортсмены ROC продолжали борьбу до последнего.

Дальше последовал долгий видеопросмотр, который лишил сборную надежды даже на утешительный забег В. Судьи посчитали, что при передаче эстафеты спортсмены ROC помешали китайской команде. Дисквалификация ждала и американскую сборную, которая пришла к финишу первой – их место заняли хозяева Игр.

Финальный забег начался с массового завала, пришлось проводить рестарт. Второй завал, случился уже в середине забега, когда столкнулись спортсменки из Венгрии и Канады. Представленным шансом воспользовались китайские спортсмены, которые долгое время лидировали с большим отрывом.

Правда, судьбу золота решили все-таки выставленный конек – преимущество хозяев на финише над Италией было минимальным. Бронза досталось команде Венгрии.

В этот же день прошли предварительные забеги и в индивидуальных дисциплинах. Успешными их могут назвать только представители женской части команды ROC. Просвирнова и Серегина вышли в 1/4 финала на дистанции 500 метров, Ефременкова выбыла из борьбы.

А для мужчин на 1000 метров дальше не прошел никто. Елистратов финишировал только третьим в своем забеге, а Денис Айрапетян не сумел завершить забег.

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Полное расписание и результаты соревнований по шорт-треку в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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