Пекин-2022 | Шорт-трек: Схюлтинг повторила успех Пхенчхана на дистанции 1000 м

Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов выиграла золотую медаль соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 м Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, Схюлтинг повторила свой золотой успех Игр-2018 в Пхенчхане на этой дистанции Серебро - у Мин Джон Чхвэ из Республики Корея, бронза - у Ханне Десмет из Бельгии. Спортсменки команды ROC выбыли на четвертьфинальной стадии. Зато мужская команда ROC вышла в финал эстафеты, который состоится 16 февраля.

Перед началом соревнований многие эксперты прогнозировали продолжение соперничества между итальянкой Арианной Фонтаной и Схюлтинг, которое началось еще на 500 м. Тогда победу одержала Фонтана. На дистанции 1000 метров изначально шансы Схюлтинг оценивались чуть выше. В ее пользу говорила исупермотивация после проигрыша несколькими днями ранее. Кроме этого, для нее 1000 м – коронный и любимый вид программы. Сюзанна приехала в Пекин в ранге олимпийской чемпионки-2018. Сборную ROC в пятницу представляли уроженка Рыбинска Анна Вострикова и представительница Челябинска Екатерина Ефременкова. В послужном списке Ефременковой значатся медали чемпионатов мира и Европы. Правда, все они были завоеваны в эстафетах.

Обе спортсменки из команды ROC ранее успешно преодолели предварительную стадию. Если Ефременкова отобралась в четвертьфинал, финишировав в своем забеге второй, то Вострикова прошла в следующий раунд лишь по времени из числа конькобежек, занявших третьи позиции. А вот 11 февраля в четвертьфинале жребий свел девушек в одном забеге, в котором они выступили неудачно. Вострикова начала быстро, но не удержала темп и позволила себе обойти. Ефременковой же не хватило решающего спурта с третьей позиции, чтобы закончить дистанцию в первой двойке и выйти в полуфинал. После соревнований спортсменка призналась, что пока находится не в том состоянии, чтобы бороться за высокие места. К тому же, по ходу забега ошиблась в тактике и не смогла обойти конкуренток. Но, в то же время, настраивается и связывает основные надежды в Пекине с коронной дистанцией 1500 метров.

В первом полуфинале Схюлтинг не оставила никаких шансов соперницам, лидируя большую часть дистанции и финишировав первой. А вот Фонтане пришлось гораздо тяжелее в своем забеге. Чтобы обойти конкуренток ей пришлось в некоторых моментах бежать по внешнему радиусу. В результате, итальянка пробилась в финал со второй позиции, уступив дебютантке Олимпиад американке Кристен Сантос.

Финальный забег стал украшением всего дня соревновательного дня. Долгое время Схюлтинг и Фонтана шли конек в конек. На последнем круге итальянка в борьбе в Сантос упала и открыла дорогу спортсменке из Нидерландов к очередному золоту Игр. Помешать Сюзанне могла накатившая на финиш Мин Джон Чхвэ Джон, однако проиграла более именитой сопернице 52 тысячные секунды.

Помимо выступлении женщин, мужчины состязались в квалификационных забегах на 500 метров. Оба представителя ROC справились со своей задачей и вышли в следующий раунд. Павел Ситников финишировал в своем забеге вторым, а чемпион Европы-2021, восьмой в рейтинге на этой дистанции и основная надежда сборной Константин Ивлиев первым. Еще более важно, что в эстафете на 5000 метров Ивлиев и Ситников вместе с Семеном Елистратовым и Денисом Айрапетяном пробились в финал благодаря финишному спурту Елистратова. На последних метрах Семен опередил представителя Нидерландов на две тысячных секунды. Так что сборная ROC уступила в забеге лишь спортсменам Республики Корея.