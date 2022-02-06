Пекин-2022 | Шорт-трек: результаты, видео, расписание

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года. Разыгрывается 9 комплектов наград. Olympics на этой страничке приводит расписание финалов, результаты, а также видео лучших моментов соревнований по шорт-треку на Олимпиаде-2022.

Состав команды ОКР

Шорт-трек на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

5 февраля, суббота

Смешанная командная эстафета. Финал А. Начало в 16:26

7 февраля, понедельник

Женщины. 500 м. Финал А. Начало в 15:46

Мужчины. 1000 м. Финал А. Начало в 15:58

9 февраля, среда

Мужчины. 1500 м. Финал А. Начало в 16:20

11 февраля, пятница

Женщины. 1000 м. Финал А. Начало в 15:43

13 февраля, воскресенье

Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал А. Начало в 14:44

Мужчины. 500 м. Финал А. Начало в 15:14

16 февраля, среда

Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал А. Начало в 15:44

Женщины. 1500 м. Финал А. Начало в 16:18

Результаты

Смешанная эстафета

1. Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) - 2.37,34

2. Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) - 2.37,36

3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) - 2.39,19

4. Канада (Флоренс Брюней, Ким Бутен, Стивен Дюбуа, Джордан Пайерр-Джилль) - 2.40,90

ROC (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова) дисквалифицирована в полуфинале

Календарь всех главных стартов сезона 2021/22 можно посмотреть здесь

Все новости о Кубке мира по шорт-треку-2021/22 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Смотрите соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине на каналах холдинга «Матч» и портале Sportbox.ru