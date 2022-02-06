Пекин-2022 | Шорт-трек: результаты, видео, расписание
Олимпийский игры-2022 в шорт-треке: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года. Разыгрывается 9 комплектов наград. Olympics на этой страничке приводит расписание финалов, результаты, а также видео лучших моментов соревнований по шорт-треку на Олимпиаде-2022.
Состав команды ОКР
- Женщины: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина
- Мужчины: Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников
- Более подробная информация о спортсменах команды ОКР по шорт-треку — здесь.
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по шорт-треку в Пекине, читайте здесь
- Полное расписание и результаты соревнований по шорт-треку в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Шорт-трек на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.
Время начала соревнований — московское.
- 5 февраля, суббота
- Смешанная командная эстафета. Финал А. Начало в 16:26
- 7 февраля, понедельник
- Женщины. 500 м. Финал А. Начало в 15:46
- Мужчины. 1000 м. Финал А. Начало в 15:58
- 9 февраля, среда
- Мужчины. 1500 м. Финал А. Начало в 16:20
- 11 февраля, пятница
- Женщины. 1000 м. Финал А. Начало в 15:43
- 13 февраля, воскресенье
- Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал А. Начало в 14:44
- Мужчины. 500 м. Финал А. Начало в 15:14
- 16 февраля, среда
- Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал А. Начало в 15:44
- Женщины. 1500 м. Финал А. Начало в 16:18
Результаты
Смешанная эстафета
1. Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) - 2.37,34
2. Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) - 2.37,36
3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) - 2.39,19
4. Канада (Флоренс Брюней, Ким Бутен, Стивен Дюбуа, Джордан Пайерр-Джилль) - 2.40,90
ROC (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова) дисквалифицирована в полуфинале
Календарь всех главных стартов сезона 2021/22 можно посмотреть здесь
Все новости о Кубке мира по шорт-треку-2021/22 смотрите здесь
Результаты этапов Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь
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