Пекин-2022 | Шорт-трек. Канада завоевала золото в мужской эстафете на 5000 м, у команды ROC четвертое место

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялась мужская эстафета на 5000 м в шорт-треке. Первому к финишу пришла сборная Канады, вырвавшая победу у команды Республики Корея. В борьбе за бронзу лишь фотофиниш определил, что третьими стали итальянцы. У команды ROC, за которую выступили Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, четвертое место.

11 февраля в драматичной борьбе с Нидерландами команда ROC вышла в финал, заняв второе место и опередив соперников всего на две тысячные секунды. На финише Семен Елистратов совершил потрясающий рывок, что позволило ему и партнерам отобраться в финал А. Отметим и великолепное выступление Константина Ивлиева, Павла Ситникова и Дениса Айрапетяна, которые внесли значительный вклад в успех.

И все же главный старт предстоял лишь спустя пять дней — 16 февраля. Состав команды ROC не изменился.

К моменту начала эстафеты у ROC было две медали в мужском шорт-треке в Пекине-2022. Обе завоевали спортсмены из эстафетной четверки. Семен Елистратов взял бронзу на дистанции 1500 м, а Константин Ивлиев отличился на своей коронной пятисотке.

Эстафета в шорт-треке — это всегда непредсказуемо. 45 кругов, 25 человек на льду. Здесь очень важна не только скорость, но и тактика, и невероятная концентрация.

Долгое время команда ROC располагалась на второй позиции за сборной Республики Корея. Все изменилось, когда упали представители Китая, а канадцы вырвались вперед. Здесь спортсменам ROC не удалось сработать грамотно тактически, и они опустились на четвертую строчку. В итоге канадцы пришли к финишу первыми, второй стала Республика Корея, а команда ROC и спортсмены из Италии замерли в ожидании результатов. Фотофиниш определил, что итальянцы завоевали бронзу.

Лидер команды ROC Семен Елистратов остался огорчен таким результатом, о чем рассказал в эфире телеканала «‎Матч! ТВ».:

- Мы упустили момент, когда канадцы сделали рывок. В середине гонки мы из-за этого опустились на четвертую позицию. Мы этот рывок упустили, на финише на этот раз не получилось опередить итальянского спортсмена. Худшее, что может случиться на Олимпийских играх — стать четвертыми. Видимо, мы заслужили такой результат. Прошу прощения у всех болельщиков, которые в нас верили.

Это была заключительная дисциплина в мужском шорт-треке на Олимпийских играх 2022 в Пекине.