Пекин-2022 | Шорт-трек. Елистратову не хватило 48 тысячных до золота на 1500 м!
Семен Елистратов из команды ROC выиграл бронзу на дистанции 1500 м, завоевав медаль на третьих Олимпийских играх подряд
Семен Елистратов из команды ROC выиграл 11 февраля бронзовую медаль на дистанции 1500 м по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине. Это уже третья Олимпиада подряд, на которой Семен завоевывает награду. Победу одержал Хван Дэ Хон из Республики Корея.
Елистратов – самый опытный спортсмен в команде ROC по шорт-треку. Он дебютировал на Олимпийских играх еще в Ванкувере в 2010 году, затем стал олимпийским чемпионом в эстафете в Сочи. А в 2018-м как раз на 1500 м выиграл бронзовую медаль. В прошлом году он стал на этой дистанции еще и третьим на чемпионате мира завоевал золото чемпионата Европы. Мало того, в нынешнем сезоне Семен первенствовал на 1500 м на первом этапе Кубка мира. В общем, послужной список у него более чем внушительный. На Игры в Пекин он поехал безоговорочным лидером команды по шорт-треку. И если на 1000 м у него проявить себя не получилось, то на 1500 м Елистратов показал все свое тактическое мастерство.
Хотя демонстрировать мастерство пришлось в непростых условиях. Да, Семен уверенно прошел в финал, но там из-за многочисленных коллизий в полуфиналах приняло участие сразу 10 спортсменов! Ведь сразу нескольких пострадавших при столкновениях по регламенту вывели в решающий забег. Как следствие, даже хорошее время не помогло попасть в финал Денису Айрапетяну из команды ROC – в итоге он стал вторым в финале B и 12-м в финальной классификации. Что же касается, 31-летнего Семена, то он, несмотря на такое столпотворение, действовал в финале практически безошибочно. На какое-то время он даже вышел в лидеры, правда, потом чуть отступил, но при этом все равно был в лидирующей группе. Не давая даже подумать об атаке опасным венгерским братьям Лю.
Ближе к финишу Елистратов предпринял атаку на канадца Стивена Дюбуа, но тот, что называется, закрыл калитку. Менее опытный спортсмен мог бы замешкаться и потерять позиции или вообще упасть, однако Семен мгновенно сориентировался, удержался на третьем месте. И даже на финишной прямой еще раз попробовал атаковать двух лидеров. И был очень близок. В итоге, от Хван Дэ Хона он отстал всего на 48 тысячных секунды, что мало даже по меркам столь динамичного вида, как шорт-трек. Серебряному призеру Дюбуа он проиграл и вовсе лишь 13 тысячных!
В общем, золото было очень близко. Хотя и бронзу можно назвать очень большим успехом как для Семена, так и для всей команды ROC по шорт-треку. Что касается Хван Дэ Хона, то для 22-летнего спортсмена это первое олимпийское золото в карьере. Ранее он завоевывал серебро на Играх-2018 в Пхенчхане.
Кроме того, 9 февраля прошли забеги на 1500 м у женщин и полуфиналы в женской эстафете. В личном виде в четвертьфиналы вышли Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова, а Софья Просвирнова выбыла. В эстафете Ефременкова, Вострикова, Просвирнова и Елена Серегина до последнего боролись за попадание в финал, но остались третьими в своем полуфинале и будут бороться за 5 – 8 места.