Пекин-2022 | Шорт-трек. Елистратову не хватило 48 тысячных до золота на 1500 м!

Семен Елистратов из команды ROC выиграл 11 февраля бронзовую медаль на дистанции 1500 м по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине. Это уже третья Олимпиада подряд, на которой Семен завоевывает награду. Победу одержал Хван Дэ Хон из Республики Корея.

Елистратов – самый опытный спортсмен в команде ROC по шорт-треку. Он дебютировал на Олимпийских играх еще в Ванкувере в 2010 году, затем стал олимпийским чемпионом в эстафете в Сочи. А в 2018-м как раз на 1500 м выиграл бронзовую медаль. В прошлом году он стал на этой дистанции еще и третьим на чемпионате мира завоевал золото чемпионата Европы. Мало того, в нынешнем сезоне Семен первенствовал на 1500 м на первом этапе Кубка мира. В общем, послужной список у него более чем внушительный. На Игры в Пекин он поехал безоговорочным лидером команды по шорт-треку. И если на 1000 м у него проявить себя не получилось, то на 1500 м Елистратов показал все свое тактическое мастерство.

Хотя демонстрировать мастерство пришлось в непростых условиях. Да, Семен уверенно прошел в финал, но там из-за многочисленных коллизий в полуфиналах приняло участие сразу 10 спортсменов! Ведь сразу нескольких пострадавших при столкновениях по регламенту вывели в решающий забег. Как следствие, даже хорошее время не помогло попасть в финал Денису Айрапетяну из команды ROC – в итоге он стал вторым в финале B и 12-м в финальной классификации. Что же касается, 31-летнего Семена, то он, несмотря на такое столпотворение, действовал в финале практически безошибочно. На какое-то время он даже вышел в лидеры, правда, потом чуть отступил, но при этом все равно был в лидирующей группе. Не давая даже подумать об атаке опасным венгерским братьям Лю.

Ближе к финишу Елистратов предпринял атаку на канадца Стивена Дюбуа, но тот, что называется, закрыл калитку. Менее опытный спортсмен мог бы замешкаться и потерять позиции или вообще упасть, однако Семен мгновенно сориентировался, удержался на третьем месте. И даже на финишной прямой еще раз попробовал атаковать двух лидеров. И был очень близок. В итоге, от Хван Дэ Хона он отстал всего на 48 тысячных секунды, что мало даже по меркам столь динамичного вида, как шорт-трек. Серебряному призеру Дюбуа он проиграл и вовсе лишь 13 тысячных!

В общем, золото было очень близко. Хотя и бронзу можно назвать очень большим успехом как для Семена, так и для всей команды ROC по шорт-треку. Что касается Хван Дэ Хона, то для 22-летнего спортсмена это первое олимпийское золото в карьере. Ранее он завоевывал серебро на Играх-2018 в Пхенчхане.

Кроме того, 9 февраля прошли забеги на 1500 м у женщин и полуфиналы в женской эстафете. В личном виде в четвертьфиналы вышли Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова, а Софья Просвирнова выбыла. В эстафете Ефременкова, Вострикова, Просвирнова и Елена Серегина до последнего боролись за попадание в финал, но остались третьими в своем полуфинале и будут бороться за 5 – 8 места.