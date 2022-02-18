Пекин-2022 | Сергей Ридзик: «Я рад и немножечко разочарован»

Фристайлист ROC Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. После финального заезда спортсмен признался, что испытывает смешанные чувства.

— Чего больше в этой бронзе: счастья, что у вас снова есть олимпийская медаль, или огорчения, что во второй раз стали только третьим?

— Нет, я, безусловно, рад тому, что смог как минимум повторить свой результат Пхенчхана. Все-таки Олимпийские игры — мероприятие, которое проводится раз в четыре года. Но при этом я стремился к золотой медали — в принципе, как и все спортсмены, которые выступали сегодня и которые вообще приезжают на Олимпийские игры. Никто не ставит перед собой цель просто сюда съездить. Все хотят выиграть золотую олимпийскую медаль. Поэтому не могу сказать, что я разочарован, не могу сказать, что я очень рад — 50 на 50. Хотелось больше, но довольствуюсь тем, что имею. Безусловно, бронза сегодняшнего дня — это история для меня, для команды, для страны, для всех нас, но цель, которую мы ставили, — это золото. К сожалению для меня, сегодняшнюю золотую медаль взял совсем другой человек. Поэтому я рад и немножечко разочарован. Я в целом доволен, что смог отобраться на Олимпийские игры, так как у меня этот четырехлетний цикл получился не очень хорошим. Как вы знаете, у меня был единственный благоприятный результат — первый этап здесь же. Олимпиада тоже в Пекине, где я и показываю свой лучший результат вновь. Хотелось бы больше стабильности, конечно, но я рад.