Пекин-2022 | Серебряный финиш Константина Ивлиева 

Пекинский дебют Константина Ивлиева осуществил заветную мечту спортсмена. В напряженном финале на 500м шорт-трекист показал свои спринтерские способности и поднялся на пьедестал почета 

Alexander TERENTEV
Шорт-трек
Фото © Justin Setterfield

Венгр Шаоанг Лю и канадец Стивен Дебуа составили конкуренцию Константину Ивлиеву. Смотрите незабываемый финал на самой короткой и захватывающей дистанции шорт-трека – 500м.

«На каждом этапе соревнований я бежал на максимуме своих возможностей, потому что мое преимущество — это старт. Я хотел показать хорошее время, занять хорошую позицию. Для меня гораздо комфортнее бежать первым, чем идти сзади. Забег на 500 метров мне очень подходит», – признался спортсмен.

Со 2 марта это видео будет доступно в США (00:01 PST|03:01 EST).

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