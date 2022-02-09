Пекин-2022 | Семен Елистратов: «Хочу поблагодарить МОК за то, что Игры состоялись»

Шорт-трекист ROC Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пекине. На пресс-конференции спортсмен произнес пламенную речь, не только поблагодарив МОК за то, что Игры состоялись, но и признавшись в любви к своим соперникам.

— Вы вновь завоевали бронзу Олимпийских игр. Что скажете о прошедшем финале и своей медали?

— Сумасшедший финал! Десять человек — это редкость для шорт-трека. Хотел бы поблагодарить всех спортсменов, которые принимали участие в этом финале и вообще в соревнованиях, сказать большое спасибо моим соперникам, потому что благодаря друг другу мы растем, совершенствуемся, наш вид спорта развивается. Мужики, я вас очень люблю! Сегодня кто-то из нас первый, кто-то второй, кто-то третий — не имеет значения. Я рад оказаться среди лучших, рад оказаться на пьедестале почета. Для меня это четвертые Олимпийские игры, и я опять на подиуме. Хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня, хочу поблагодарить Международный олимпийский комитет за то, что в 2022 году Олимпийские игры состоялись. Если бы их перенесли на год, не знаю, был ли бы я сейчас здесь…

— Если бы Игры отложили, то вы бы уже не выступали?

— Я не знаю, но иногда песок сыпется.

Семен Елистратов на своей четвертой Олимпиаде едет к серебряной медали Фото © 2022 Getty Images

— В одном из интервью вы говорили, что вас мотивирует пятилетний мальчик из Уфы, который каждый день тренируется. Что сегодня сказал этот мальчик внутри вас?

— Да, наверное, моя самая главная и самая большая мотивация в спорте — это маленький мальчик. И этот маленький мальчик — я сам. Меня никто никогда не заставлял. Я сам сделал этот выбор и несу за свои результаты и поступки ответственность. Я очень счастлив сегодня оказаться на пьедестале почета среди сильнейших спортсменов всего мира. Я очень счастлив, что в очередной раз смог реализовать свою детскую мечту.