Пекин-2022 | Санный спорт. Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии завоевали свое третье олимпийское золото в двойках

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в санном спорте у мужчин, выступающих в двойках. По их итогам золото завоевали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия), серебряными призерами стали их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен. Бронза за австрийцами Томасом Штоем и Лоренцом Коллером.

После первой попытки лидерство захватили две пары из Германии. На первом месте расположились два Тобиаса — Вендль и Арльт, показав время 58.255. Следом за ними — Тони Эггерт и Саша Бенекен (58.300). Именно они в этом сезоне выиграли Кубок мира как в двойках, так и в сумме со спринтом. На третьей строчке в первой попытке — австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (58.426).

Представители команды ROC выступили в первой попытке достаточно скромно. Александр Денисьев и Владислав Антонов показали девятый результат (59.040), а Андрей Богданов и Юрий Прохоров — 11-й (59.376).

Во второй попытке представители ROC достаточно быстро потеряли шансы на медали. Богданов и Прохоров вновь провели не самую удачную попытку. Денисьев и Антонов провели заезд чуть лучше, чем первый, но все равно было ясно, что от наград тут далеко.

Отличный результат во второй попытке продемонстрировали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер. Они сделали все, что могли, чтобы попытаться вмешаться в борьбу двух немецких пар за золото и серебро.

Но все же представители Германии были на голову выше всех соперников. Уверенно прошли трассу Тони Эггерт и Саша Бенекен, завоевавшие на прошлой Олимпиаде бронзу.

Они застыли в ожидании результатов Вендля и Арльта — своих теперь уже классических соперников. У двух Тобиасов на кону было звание пятикратных олимпийских чемпионов — и они его завоевали.

Теперь на счету немцев три победы в двойках, еще два — в эстафете.