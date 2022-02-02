Пекин-2022 | Санный спорт: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты

Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине пройдут со 2 по 10 февраля 2022 года. Будет разыграно четыре комплекта наград. Основные надежды команды ОКР связаны с победителем двух последних чемпионатов мира Романом Репиловым. В целом шансы на медали есть во всех четырех дисциплинах.

В этом сезоне выступления Романа Репилова на Кубке мира были достаточно нестабильными, в общем зачете он занял шестое место, а на чемпионате Европы был девятым. Где-то Роману откровенно не везло, обстоятельства складывались не в его пользу. После этапа КМ в Пекине сани спортсмена застряли на таможне, их вернули лишь спустя три недели.

Тем не менее, к Олимпиаде Репилов подходит в хорошей форме. Он умеет собираться и показывать лучший результат на ключевых стартах. В 2020 году саночник взял золото на домашнем чемпионате мира в Сочи, а спустя год в Германии защитил титул.

Надежды команды ОКР связаны и с Татьяной Ивановой. Помимо олимпийской медали на счету спортсменки золото чемпионата мира 2019 года, а также пять серебряных и две бронзовые медали. Сезон складывается для Ивановой тяжело, ведь осенью она получила серьезную травму и вынуждена была пропустить несколько этапов Кубка мира. Последствия травмы по-прежнему беспокоят спортсменку, однако она вернулась к соревнованияv в конце 2021 года и показала многообещающие результаты. В январе она победила на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, а также завоевала там бронзу.

Cреди претендентов на олимпийские медали можно отметить Семена Павличенко и Викторию Демченко. Стремиться завоевать награды будет и Екатерина Катникова, в активе которой золото чемпионата мира-2020 в олимпийской дисциплине.

У двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов результаты в этом сезоне не отличаются стабильностью, однако не стоит забывать о том, что спортсмены очень опытны и выигрывали чемпионаты мира и Европы. Андрей Богданов и Юрий Прохоров тоже будут претендовать на награды, в этом сезоне они взяли золото на этапе КМ в Сочи. Там же была добыта победа и в командной эстафете, поэтому в данной дисциплине у команды ОКР тоже есть шансы на успех.

Состав команды ОКР

Женщины. Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова.

Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова. Мужчины. Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.

Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов. Двойки. Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР – здесь.

Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15

8 февраля, вторник

Женщины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:35

9 февраля, среда

Двойки (финальный заезд). Начало в 16:35

10 февраля, четверг

Командные соревнования. Эстафета. Начало в 16:30

Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по санному спорту в Пекине читайте здесь