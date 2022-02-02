Пекин-2022 | Санный спорт: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине, 2 – 10 февраля 2022 года
Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине пройдут со 2 по 10 февраля 2022 года. Будет разыграно четыре комплекта наград. Основные надежды команды ОКР связаны с победителем двух последних чемпионатов мира Романом Репиловым. В целом шансы на медали есть во всех четырех дисциплинах.
В этом сезоне выступления Романа Репилова на Кубке мира были достаточно нестабильными, в общем зачете он занял шестое место, а на чемпионате Европы был девятым. Где-то Роману откровенно не везло, обстоятельства складывались не в его пользу. После этапа КМ в Пекине сани спортсмена застряли на таможне, их вернули лишь спустя три недели.
Тем не менее, к Олимпиаде Репилов подходит в хорошей форме. Он умеет собираться и показывать лучший результат на ключевых стартах. В 2020 году саночник взял золото на домашнем чемпионате мира в Сочи, а спустя год в Германии защитил титул.
Надежды команды ОКР связаны и с Татьяной Ивановой. Помимо олимпийской медали на счету спортсменки золото чемпионата мира 2019 года, а также пять серебряных и две бронзовые медали. Сезон складывается для Ивановой тяжело, ведь осенью она получила серьезную травму и вынуждена была пропустить несколько этапов Кубка мира. Последствия травмы по-прежнему беспокоят спортсменку, однако она вернулась к соревнованияv в конце 2021 года и показала многообещающие результаты. В январе она победила на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, а также завоевала там бронзу.
Cреди претендентов на олимпийские медали можно отметить Семена Павличенко и Викторию Демченко. Стремиться завоевать награды будет и Екатерина Катникова, в активе которой золото чемпионата мира-2020 в олимпийской дисциплине.
У двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов результаты в этом сезоне не отличаются стабильностью, однако не стоит забывать о том, что спортсмены очень опытны и выигрывали чемпионаты мира и Европы. Андрей Богданов и Юрий Прохоров тоже будут претендовать на награды, в этом сезоне они взяли золото на этапе КМ в Сочи. Там же была добыта победа и в командной эстафете, поэтому в данной дисциплине у команды ОКР тоже есть шансы на успех.
Состав команды ОКР
- Женщины. Виктория Демченко, Татяна Иванова, Екатерина Катникова.
- Мужчины. Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
- Двойки. Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.
Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР – здесь.
Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15
8 февраля, вторник
- Женщины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:35
9 февраля, среда
- Двойки (финальный заезд). Начало в 16:35
10 февраля, четверг
- Командные соревнования. Эстафета. Начало в 16:30
Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Все, что надо знать об олимпийском турнире по санному спорту в Пекине читайте здесь