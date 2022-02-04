Пекин-2022 | Санный спорт. Мужчины, одноместные сани: что ждать и где смотреть

Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартуют в субботу, 5 февраля. В 14:10 по московскому времени мужчины на одноместных санях проведут первый официальный заезд, второй состоится в 15:50. Финальные заезды пройдут в воскресенье, 6 февраля.

Основные надежды команды ROC связаны с двукратным и действующим чемпионом мира Романом Репиловым, а также опытнейшим Семеном Павличенко. По ходу сезона эти спортсмены не показывали стабильно высоких результатов, но они умеют собираться на главные старты.

Как проявили себя спортсмены ROC в тренировочных заездах? Они проходили со 2 по 4 февраля в Национальном центре санного спорта в Яньцине.

В первые два дня Репилов и Павличенко показывали результаты в основном в конце первой десятки, а Александр Горбацевич – в середине второй. Лучше всех проходили трассу австриец Вольфганг Киндл и итальянец Доминик Фишналлер.

В пятницу в двух заключительных тренировочных попытках Репилов занял шестое и седьмое места, Павличенко – седьмое и 10-е, Горбацевич – лишь 18-е и 14-е. В пятой попытке на первом месте расположился Киндл, в шестой – немец Йоханнес Людвиг, обладатель Кубка мира сезона-2021/22.

Как видим, у представителей команды ROC очень серьезные соперники, а сами они пока не показали лучших результатов. Несмотря на это, на субботние и воскресные заезды они смотрят с оптимизмом и рассчитывают показать время, которое позволит бороться за высокие места.

Чемпионы и медалисты в мужских одиночных санях будут определены в воскресенье, 6 февраля. Заезды в этот день состоятся в 14:30 и 16:15 по московскому времени.

Лидер команды ROC по санному спорту среди мужчин Роман Репилов настраивается показать лучший результат в субботних и воскресных заездах на Олимпийских играх-2022 в Пекине Фото © 2022 Getty Images

Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15 (Матч! Арена в записи)

Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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