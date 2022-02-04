Пекин-2022 | Санный спорт. Мужчины, одноместные сани: что ждать и где смотреть
Саночники команды ROC начинают путь к возможным медалям Олимпийских игр-2022 в Пекине
Соревнования по санному спорту на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартуют в субботу, 5 февраля. В 14:10 по московскому времени мужчины на одноместных санях проведут первый официальный заезд, второй состоится в 15:50. Финальные заезды пройдут в воскресенье, 6 февраля.
Основные надежды команды ROC связаны с двукратным и действующим чемпионом мира Романом Репиловым, а также опытнейшим Семеном Павличенко. По ходу сезона эти спортсмены не показывали стабильно высоких результатов, но они умеют собираться на главные старты.
Как проявили себя спортсмены ROC в тренировочных заездах? Они проходили со 2 по 4 февраля в Национальном центре санного спорта в Яньцине.
В первые два дня Репилов и Павличенко показывали результаты в основном в конце первой десятки, а Александр Горбацевич – в середине второй. Лучше всех проходили трассу австриец Вольфганг Киндл и итальянец Доминик Фишналлер.
В пятницу в двух заключительных тренировочных попытках Репилов занял шестое и седьмое места, Павличенко – седьмое и 10-е, Горбацевич – лишь 18-е и 14-е. В пятой попытке на первом месте расположился Киндл, в шестой – немец Йоханнес Людвиг, обладатель Кубка мира сезона-2021/22.
Как видим, у представителей команды ROC очень серьезные соперники, а сами они пока не показали лучших результатов. Несмотря на это, на субботние и воскресные заезды они смотрят с оптимизмом и рассчитывают показать время, которое позволит бороться за высокие места.
Чемпионы и медалисты в мужских одиночных санях будут определены в воскресенье, 6 февраля. Заезды в этот день состоятся в 14:30 и 16:15 по московскому времени.
Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15 (Матч! Арена в записи)
Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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