Пекин-2022 | Санный спорт. Мужчины. Как выступили Репилов и Павличенко перед днем финальных заездов
Спортсмены ROC вряд ли будут претендовать на медали в одноместных санях у мужчин
На Олимпийских играх в Пекине началась борьба за медали у мужчин в санном спорте. Сначала в дело вступили одиночники, которые в субботу провели два из четырех заездов. В воскресенье состоятся оставшиеся два, по итогам которых определится победитель и медалисты. Третий заезд начнется в 14.10, четвертый – в 15.50 по московскому времени
Как выступили лидеры команды ROC и есть ли у них медальные перспективы перед вторым днем состязаний?
Если смотреть объективно, шансы весьма невысоки. Семен Павличенко стал 10-м по итогам двух попыток, а Роман Репилов занял 13-е место. Сразу следом за ним расположился Александр Горбацевич.
Эмоционально на неудачный результат отреагировал Репилов, который, по его собственному признанию, сможет бороться максимум за восьмое место.
«Впечатления — без комментариев. Первый заезд проехал неплохо, были там маленькие помарки. Во втором заезде я планировал рисковать. Но перерисковал и ошибся.
Планировалось показать стабильность. Но когда ты находишься в таком состоянии, когда уже нужно выжимать максимум из себя, что тут говорить. Ошибки появляются из-за риска. А смысл бороться за восьмое место?
Во второй день постараюсь ехать максимально ровно, а дальше, как будет так будет», — рассказал Репилов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Отметим, что шанс завоевать олимпийскую медаль даже в случае завтрашней неудачи будет у кого-то из спортсменов, кто примет участие в смешанной эстафете по санному спорту.
Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15
Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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