Пекин-2022 | Санный спорт. Мужчины. Как выступили Репилов и Павличенко перед днем финальных заездов

На Олимпийских играх в Пекине началась борьба за медали у мужчин в санном спорте. Сначала в дело вступили одиночники, которые в субботу провели два из четырех заездов. В воскресенье состоятся оставшиеся два, по итогам которых определится победитель и медалисты. Третий заезд начнется в 14.10, четвертый – в 15.50 по московскому времени

Как выступили лидеры команды ROC и есть ли у них медальные перспективы перед вторым днем состязаний?

Если смотреть объективно, шансы весьма невысоки. Семен Павличенко стал 10-м по итогам двух попыток, а Роман Репилов занял 13-е место. Сразу следом за ним расположился Александр Горбацевич.

Эмоционально на неудачный результат отреагировал Репилов, который, по его собственному признанию, сможет бороться максимум за восьмое место.

Семен Павличенко показал лучшее время по сумме двух заездов в команде ROC Фото © Getty Images

«Впечатления — без комментариев. Первый заезд проехал неплохо, были там маленькие помарки. Во втором заезде я планировал рисковать. Но перерисковал и ошибся.

Планировалось показать стабильность. Но когда ты находишься в таком состоянии, когда уже нужно выжимать максимум из себя, что тут говорить. Ошибки появляются из-за риска. А смысл бороться за восьмое место?

Во второй день постараюсь ехать максимально ровно, а дальше, как будет так будет», — рассказал Репилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что шанс завоевать олимпийскую медаль даже в случае завтрашней неудачи будет у кого-то из спортсменов, кто примет участие в смешанной эстафете по санному спорту.

Санный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Одноместные сани (финальный заезд). Начало в 16:15

Полное расписание и результаты соревнований по санному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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